Права требования к экс-депутату Ашоту Егиазаряну продадут на торгах

Московский арбитраж признал бизнесмена Виталия Смагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, следует из решения суда. На сегодняшний момент к нему предъявлены требования примерно на 1,3 млрд руб., подсчитали «Ведомости». За счет какого имущества их планируется погасить, арбитражный управляющий Смагина Евгений Ратников не уточнил.