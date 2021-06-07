Права требования к экс-депутату Ашоту Егиазаряну продадут на торгах

Права требования к экс-депутату Ашоту Егиазаряну продадут на торгахЕго экс-партнер Виталий Смагин, который претендовал на эти деньги, признан банкротом
Московский арбитраж признал бизнесмена Виталия Смагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, следует из решения суда. На сегодняшний момент к нему предъявлены требования примерно на 1,3 млрд руб., подсчитали «Ведомости». За счет какого имущества их планируется погасить, арбитражный управляющий Смагина Евгений Ратников не уточнил.
Смагин – совладелец девелоперской компании «Центурион групп», которая в разные годы участвовала в строительстве бизнес-центра Western Gate (около 63 000 кв. м, куплен в 2014 г. холдингом Evraz) на Беловежской улице и торгового комплекса «Европарк» (86 000 кв. м, сейчас входит в портфель группы «Ташир») на Рублевском шоссе.
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