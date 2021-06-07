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Права требования к экс-депутату Ашоту Егиазаряну продадут на торгах

Его экс-партнер Виталий Смагин, который претендовал на эти деньги, признан банкротом
Дарья Молоткова
Ашот Егиазарян был партнером Смагина по проекту торгового комплекса «Европарк» (на фото) /vk.com/europarkmsk

Московский арбитраж признал бизнесмена Виталия Смагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, следует из решения суда. На сегодняшний момент к нему предъявлены требования примерно на 1,3 млрд руб., подсчитали «Ведомости». За счет какого имущества их планируется погасить, арбитражный управляющий Смагина Евгений Ратников не уточнил.

Смагин – совладелец девелоперской компании «Центурион групп», которая в разные годы участвовала в строительстве бизнес-центра Western Gate (около 63 000 кв. м, куплен в 2014 г. холдингом Evraz) на Беловежской улице и торгового комплекса «Европарк» (86 000 кв. м, сейчас входит в портфель группы «Ташир») на Рублевском шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных