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«Газпром-медиа» может построить штаб-квартиру рядом с «Мосфильмом»

Из-за дефицита готовых офисов крупные компании все чаще возводят их сами
Антон Филатов Дарья Молоткова Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Холдинг «Газпром-медиа» ведет переговоры с девелоперской компанией AB Development о приобретении у нее участка бывшей территории киноконцерна «Мосфильм» на Мосфильмовской улице под размещение штаб-квартиры.

Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По словам директора направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирины Артемовой, на этой площадке можно построить бизнес-центр (47 632 кв. м), состоящий из двух зданий. «Об указанной сделке нам ничего не известно», – сообщил представитель AB Development. Однако представитель «Газпром-медиа» подтвердил, что она ведет переговоры с AB Development о приобретении участка. Он уточнил, что сделка на данный момент не закрыта, а параллельно компания договаривается и с другими участниками рынка. Другие детали он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных