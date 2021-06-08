«Газпром-медиа» может построить штаб-квартиру рядом с «Мосфильмом»

Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По словам директора направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирины Артемовой, на этой площадке можно построить бизнес-центр (47 632 кв. м), состоящий из двух зданий. «Об указанной сделке нам ничего не известно», – сообщил представитель AB Development. Однако представитель «Газпром-медиа» подтвердил, что она ведет переговоры с AB Development о приобретении участка. Он уточнил, что сделка на данный момент не закрыта, а параллельно компания договаривается и с другими участниками рынка. Другие детали он не раскрыл.