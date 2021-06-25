Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

На месте завода авиадвигателей в Покровском-Стрешневе появится жилой квартал на 2 млн кв. м

Его построит MR Group, которая выиграла торги по продаже имущества предприятия
Дарья Молоткова Антон Филатов
В Покровском-Стрешневе и Тушине высокая конкуренция, там уже строится несколько крупных жилых объектов /Максим Стулов / Ведомости

Структура MR Group – ООО «С-девелопмент» – стала победителем торгов по продаже имущества Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева, которое специализируется на производстве двигателей для самолетов и вертолетов. Об этом сказано на сайте компании «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех». Из лотовой документации следует, что заводу принадлежат права на два участка общей площадью 60 га и 125 объектов недвижимости на Вишневой улице в Покровском-Стрешневе в Москве. При стартовой стоимости в 8,1 млрд руб. структура MR Group согласилась заплатить за имущество предприятия 11 млрд руб., сказано в протоколе торгов. Условиями аукциона предусмотрено, что ММП им. Чернышева еще пять лет сможет пользоваться площадкой до момента перевода производства на территорию завода «Салют» (расположен на пр-те Буденного. – «Ведомости»), при этом инвестор получит рассрочку, говорит гендиректор «РТ-капитала» Кирилл Федоров.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Общий портфель компании составляет около 7 млн кв. м. Среди проектов – жилые комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град», бизнес-центр iCity и проч. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Представитель компании от комментариев отказался.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных