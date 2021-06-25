На месте завода авиадвигателей в Покровском-Стрешневе появится жилой квартал на 2 млн кв. м

Структура MR Group – ООО «С-девелопмент» – стала победителем торгов по продаже имущества Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. Чернышева, которое специализируется на производстве двигателей для самолетов и вертолетов. Об этом сказано на сайте компании «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех». Из лотовой документации следует, что заводу принадлежат права на два участка общей площадью 60 га и 125 объектов недвижимости на Вишневой улице в Покровском-Стрешневе в Москве. При стартовой стоимости в 8,1 млрд руб. структура MR Group согласилась заплатить за имущество предприятия 11 млрд руб., сказано в протоколе торгов. Условиями аукциона предусмотрено, что ММП им. Чернышева еще пять лет сможет пользоваться площадкой до момента перевода производства на территорию завода «Салют» (расположен на пр-те Буденного. – «Ведомости»), при этом инвестор получит рассрочку, говорит гендиректор «РТ-капитала» Кирилл Федоров.