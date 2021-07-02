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Мэрия Москвы добивается сноса части Усачевского рынка в Хамовниках

Она считает, что треть комплекса построена незаконно
Дарья Молоткова Антон Филатов
Усачевский рынок – один из самых известных и популярных фудкортов в Москве
/Евгений Разумный / Ведомости

Департамент имущества Москвы требует признать часть Усачевского рынка, расположенного в районе Хамовники, самовольной постройкой. Это следует из материалов искового заявления, которое ведомство подало в Арбитражный суд Москвы. Там сказано, что оно также просит обязать собственника комплекса в течение месяца после вступления решения суда в законную силу снести все спорные помещения. Рассмотрение иска назначено на середину июля.

Усачевский рынок – один из самых известных и популярных фудкортов в Москве. Он находится под управлением Gremm Group Михаила Горяинова, в портфель которой раньше входили и несколько крупных аналогичных объектов: Центральный рынок (продан «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева) на Цветном бульваре и Москворецкий рынок (сейчас принадлежит «Синдике» Арсена Канокова) на Симферопольском бульваре. Общая площадь комплекса – 4800 кв. м. Департамент имущества Москвы настаивает на сносе примерно трети объекта. Речь идет об антресоли первого этажа на 1330 кв. м, а также о пристройке к цокольному и первому этажу на 388 кв. м, следует из исковых материалов. Там сказано, что эти площади, по мнению ведомства, были построены без получения разрешений, поэтому оно просит суд признать помещения самовольными постройками, подлежащими сносу. В департаменте имущества Москвы на запрос «Ведомостей» не ответили. Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов сообщил лишь, что компания не согласна с предъявленными требованиями и планирует отстаивать свою позицию в суде. Дальнейшие действия в отношении объекта будут зависеть от его решения, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных