Мэрия Москвы добивается сноса части Усачевского рынка в Хамовниках

Усачевский рынок – один из самых известных и популярных фудкортов в Москве. Он находится под управлением Gremm Group Михаила Горяинова, в портфель которой раньше входили и несколько крупных аналогичных объектов: Центральный рынок (продан «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева) на Цветном бульваре и Москворецкий рынок (сейчас принадлежит «Синдике» Арсена Канокова) на Симферопольском бульваре. Общая площадь комплекса – 4800 кв. м. Департамент имущества Москвы настаивает на сносе примерно трети объекта. Речь идет об антресоли первого этажа на 1330 кв. м, а также о пристройке к цокольному и первому этажу на 388 кв. м, следует из исковых материалов. Там сказано, что эти площади, по мнению ведомства, были построены без получения разрешений, поэтому оно просит суд признать помещения самовольными постройками, подлежащими сносу. В департаменте имущества Москвы на запрос «Ведомостей» не ответили. Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов сообщил лишь, что компания не согласна с предъявленными требованиями и планирует отстаивать свою позицию в суде. Дальнейшие действия в отношении объекта будут зависеть от его решения, говорит он.