Владелец Усачевского рынка построит гастромаркет в Чертанове

Об этом «Ведомостям» рассказал консультант по недвижимости, работавший с компанией. Судя по презентации будущего комплекса, с которой ознакомились «Ведомости», этот проект был выкуплен у группы ПИК Сергея Гордеева и ВТБ. Исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов и представитель ПИК подтвердили информацию о продаже участка в 0,9 га на Варшавском шоссе. Сумму сделки они не раскрывают.