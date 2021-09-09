Владелец «Экоофиса» Андрей Ковалев приобрел особняк купцов Шелаевых на востоке Москвы

ООО «Проект», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Андрею Ковалеву, основателю девелоперской компании «Экоофис» (до 2012 г. входила в рейтинг крупнейших российских рантье журнала Forbes с годовым арендным доходом в $55 млн) и рок-группы «Пилигрим». Он также успел побыть чиновником (работал в министерствах лесной промышленности, антимонопольного регулирования и природных ресурсов) и депутатом Мосгордумы. Ковалев информацию о приобретении зданий на пл. Журавлева подтвердил. По его словам, они находятся рядом с действующим комплексом «Экоофиса» – бизнес-центром «Соколиный дворик» на Большой Семеновской улице. Компания намерена реставрировать исторические объекты и в дальнейшем использовать их либо под сдачу в аренду как офис, либо для размещения музея рыцарских доспехов, если его не успеют открыть в усадьбе «Гребнево» (архитектурно-парковый ансамбль рядом с подмосковным Фрязином), говорит бизнесмен. Ее реставрацией также занимается Ковалев. Инвестиции в этот проект он оценивал в 3–4 млрд руб. Затраты на него с учетом строительства историко-туристического кластера на соседней территории могут достичь 10 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на него. На восстановление объектов на пл. Журавлева может понадобиться около 100 млн руб., подсчитал Ковалев.