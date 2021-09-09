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Владелец «Экоофиса» Андрей Ковалев приобрел особняк купцов Шелаевых на востоке Москвы

Его можно использовать под офисы или для размещения музея
Антон Филатов
Никита Андреев

Фирма «Проект» стала победителем аукциона по продаже 100% акций АО «Внешнеэкономическое объединение «Внештехника», которому принадлежат два здания на 1828,4 кв. м и участок в 0,3 га на площади Журавлева рядом со ст. м. «Электрозаводская» на востоке Москвы, следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД; организатор процедуры). Одно из строений – бывшая Покровская полицейская часть, возведенная в начале XIX в. и чуть позже перестроенная в особняк для московских купцов Степана и Тихона Шелаевых. «По всей вероятности, этот дом – последний остаток усадьбы Александра Меншикова» (сподвижника Петра I), сказано на сайте «Узнай Москву», созданном при поддержке столичной мэрии. Здание является вновь выявленным объектом культурного наследия. При начальной стоимости этих объектов в 83 млн руб. «Проект» предложил за активы 105 млн руб. На объекты на пл. Журавлева также претендовало еще несколько компаний – «Газпроминвест», «Юка», специализированный застройщик «Стройинвест» и проч.

ООО «Проект», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Андрею Ковалеву, основателю девелоперской компании «Экоофис» (до 2012 г. входила в рейтинг крупнейших российских рантье журнала Forbes с годовым арендным доходом в $55 млн) и рок-группы «Пилигрим». Он также успел побыть чиновником (работал в министерствах лесной промышленности, антимонопольного регулирования и природных ресурсов) и депутатом Мосгордумы. Ковалев информацию о приобретении зданий на пл. Журавлева подтвердил. По его словам, они находятся рядом с действующим комплексом «Экоофиса» – бизнес-центром «Соколиный дворик» на Большой Семеновской улице. Компания намерена реставрировать исторические объекты и в дальнейшем использовать их либо под сдачу в аренду как офис, либо для размещения музея рыцарских доспехов, если его не успеют открыть в усадьбе «Гребнево» (архитектурно-парковый ансамбль рядом с подмосковным Фрязином), говорит бизнесмен. Ее реставрацией также занимается Ковалев. Инвестиции в этот проект он оценивал в 3–4 млрд руб. Затраты на него с учетом строительства историко-туристического кластера на соседней территории могут достичь 10 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на него. На восстановление объектов на пл. Журавлева может понадобиться около 100 млн руб., подсчитал Ковалев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных