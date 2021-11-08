Sezar Group хочет возвести апарт-комплекс на территории МГУ

Sezar Group хочет возвести апарт-комплекс на территории МГУПроект может стать частью научно-технической долины университета
Девелопер Sezar Group может построить на территории Московского государственного университета (МГУ) апарт-комплекс. ООО «Крафтстроймонтаж» стало владельцем участка общей площадью 1,21 га на пр-те Вернадского на западе Москвы, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этой площадкой. Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что ее инвестором выступает именно эта компания. Сама она связана с Sezar Group, утверждают консультанты. Представитель девелопера сообщил, что она действительно будет застраивать участок на пр-те Вернадского. Детали будущего проекта он не раскрыл.
Sezar Group получила эту площадку в качестве компенсации за 0,45 га на пересечении Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского: там она планировала возвести апарт-отель на 367 номеров. С кем именно произведен обмен, узнать не удалось. Один из консультантов говорит, что новый участок «Крафтстроймонтажа» относится к территориям, закрепленным за МГУ.