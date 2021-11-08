Sezar Group хочет возвести апарт-комплекс на территории МГУ

Девелопер Sezar Group может построить на территории Московского государственного университета (МГУ) апарт-комплекс. ООО «Крафтстроймонтаж» стало владельцем участка общей площадью 1,21 га на пр-те Вернадского на западе Москвы, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этой площадкой. Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что ее инвестором выступает именно эта компания. Сама она связана с Sezar Group, утверждают консультанты. Представитель девелопера сообщил, что она действительно будет застраивать участок на пр-те Вернадского. Детали будущего проекта он не раскрыл.