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Sezar Group хочет возвести апарт-комплекс на территории МГУ

Проект может стать частью научно-технической долины университета
Дарья Молоткова
Один из консультантов говорит, что новый участок «Крафтстроймонтажа» относится к территориям, закрепленным за МГУ / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер Sezar Group может построить на территории Московского государственного университета (МГУ) апарт-комплекс. ООО «Крафтстроймонтаж» стало владельцем участка общей площадью 1,21 га на пр-те Вернадского на западе Москвы, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этой площадкой. Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что ее инвестором выступает именно эта компания. Сама она связана с Sezar Group, утверждают консультанты. Представитель девелопера сообщил, что она действительно будет застраивать участок на пр-те Вернадского. Детали будущего проекта он не раскрыл.

Sezar Group получила эту площадку в качестве компенсации за 0,45 га на пересечении Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского: там она планировала возвести апарт-отель на 367 номеров. С кем именно произведен обмен, узнать не удалось. Один из консультантов говорит, что новый участок «Крафтстроймонтажа» относится к территориям, закрепленным за МГУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных