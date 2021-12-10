Владелец сочинского отеля Rodina, ранее связанный с Дерипаской, запускает сеть оздоровительных курортов

Гостиничный оператор «Гост отель менеджмент» планирует создать сеть оздоровительных курортов, рассказал его представитель и подтвердили два консультанта, работавших с ним. По их словам, все ее объекты будут работать под брендом «Клуб здоровья и долголетия Rodina», они будут специализироваться на оздоровлении организма (восстановление после коронавируса, детокс, управление стрессом и проч.). Первый из них уже открылся в Сочи на базе отеля Rodina Grand Hotel & SPA. Всего планируется запустить минимум 10 курортов в Москве и Московской области, Сибири, на Дальнем Востоке, в Минеральных Водах и проч. Представитель компании также пояснил, что часть оздоровительных центров появится на территории уже действующих санаториев «Гост отель менеджмента», например в «Валуево» в новой Москве и «Роднике» в Кисловодске. Другие курорты находятся в стадии строительства, уверяет собеседник «Ведомостей». По его словам, весь проект планируется реализовать к 2027 г.