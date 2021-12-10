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Владелец сочинского отеля Rodina, ранее связанный с Дерипаской, запускает сеть оздоровительных курортов

Спрос на медицинские услуги растет, и многие компании начинают развивать это направление
Дарья Молоткова
Сейчас на территории России появляется все больше рекреационных объектов с медицинской составляющей / RODINA Grand Hotel & SPA

Гостиничный оператор «Гост отель менеджмент» планирует создать сеть оздоровительных курортов, рассказал его представитель и подтвердили два консультанта, работавших с ним. По их словам, все ее объекты будут работать под брендом «Клуб здоровья и долголетия Rodina», они будут специализироваться на оздоровлении организма (восстановление после коронавируса, детокс, управление стрессом и проч.). Первый из них уже открылся в Сочи на базе отеля Rodina Grand Hotel & SPA. Всего планируется запустить минимум 10 курортов в Москве и Московской области, Сибири, на Дальнем Востоке, в Минеральных Водах и проч. Представитель компании также пояснил, что часть оздоровительных центров появится на территории уже действующих санаториев «Гост отель менеджмента», например в «Валуево» в новой Москве и «Роднике» в Кисловодске. Другие курорты находятся в стадии строительства, уверяет собеседник «Ведомостей». По его словам, весь проект планируется реализовать к 2027 г.

Инвестиции в создание сети компания не раскрывает. Ее представитель пояснил лишь, что в проект в Сочи будет вложено около 4,5 млрд руб., из них 150 млн руб. уже потрачено на покупку медицинского оборудования, подготовку помещений и создание аптеки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных