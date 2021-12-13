«Вкусвилл» арендовал бывший склад «Пивдома» на севере Подмосковья

«Вкусвилл» арендовал бывший склад «Пивдома» на севере ПодмосковьяНовые площади нужны ритейлеру в связи с ростом онлайн-продаж
Ритейлер «Вкусвилл» арендовал у Industry Partners Corporation (IPC) бизнесмена Александра Раппопорта склад на Липкинском шоссе в Подмосковье, который ранее принадлежал одному из крупнейших дистрибуторов пива в Московском регионе – компании «Пивдом». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших со сторонами сделки. Общая площадь всего комплекса составляет 82 142 кв. м, но он включает в себя еще и здания контрольно-пропускных пунктов, мотели и проч., поэтому «Вкусвилл» снял лишь складскую часть объекта, которая составляет 71 761 кв. м. Договор, по словам собеседников «Ведомостей», подписан сроком на 10 лет. Представители IPC и «Вкусвилла» информацию о сделке подтвердили. По словам последнего, логопарк станет четвертым распределительным центром компании (сейчас у нее есть аналогичные объекты в Москве и Санкт-Петербурге). Другие подробности он не раскрыл.
IPC только летом этого года выкупила на торгах бывший склад «Пивдома» в рамках процедуры банкротства фирмы «Тиера». Аукцион проходил в тяжелой борьбе: на актив претендовало восемь компаний, среди них AFI Development Льва Леваева, группа «Платформа» (была создана акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым), ритейлер Wildberries, Central Properties и т. д. Не менее 10 компаний планировали арендовать площади в этом объекте, уверяет один из консультантов, работавший с ним, оговариваясь, что снять склад целиком готовы были лишь три-четыре, один из них «Вкусвилл».