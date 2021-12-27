Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил причину переноса рассмотрения закона об апартаментах

Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова напоминает, что статус апартаментов обсуждают уже давно. По ее словам, еще в начале 2021 г. участники рынка ждали изменений. Она предполагает, что появление официального документа можно рассматривать как косвенный признак того, что законопроект может быть принят в ближайшие 12 месяцев. Инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев говорит о том, что принятие данного закона необходимо, поскольку до сих пор нет четкого определения апартаментов в законодательстве. Так называют и лофты (бывшие производственные помещения. – «Ведомости»), и гостиничные номера, и прочие нежилые помещения, отмечает он. Цогоев также напоминает, что статус важен прежде всего для покупателей объектов, так как от него зависит ставка налога на имущество: для жилых помещений она составляет 0,1% от кадастровой стоимости, на гостиничные номера – 0,5%, а на нежилые помещения – 2%. Собеседник «Ведомостей» указывает, что есть проблема и с НДС: при приобретении по договорам долевого участия для личного пользования его не нужно платить, а для сдачи в аренду – нужно. По этому поводу тоже возникают спорные ситуации, резюмирует он.