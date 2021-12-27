Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил причину переноса рассмотрения закона об апартаментах

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил причину переноса рассмотрения закона об апартаментахОн отложен до весны следующего года из-за позиции регионов
Регионы имеют принципиально разную позицию по ситуации с апартаментами, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы строительства и развития территорий. Это, по его словам, и стало причиной переноса рассмотрения законопроекта об их статусе в Государственной думе на весну 2022 г. В Крыму одна специфика с апартаментами, в Москве – другая, в Санкт-Петербурге – третья, пояснил вице-премьер.
Законопроект о статусе апартаментов был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в апреле 2021 г., но до сих пор не рассмотрен. Он предлагал ввести понятие «многофункциональное здание» и узаконить их дальнейшее строительство по нормам Жилищного кодекса. Тогда в документе не было предложений касательно статуса уже построенных апартаментов.
Хуснуллин отметил, что самыми проблемными моментами при обсуждении законопроекта стали, в частности, вопросы с капитальным ремонтом объектов и за чей счет он будет проходить, отсутствие прописки и социальной инфраструктуры (школ, поликлиник и проч.). В случае если уже готовые апартаменты получат статус жилья, то обязанность возводить объекты инфраструктуры и оформлять прописку будет лежать на региональных властях. Впрочем, вице-премьер допускает, что некоторые вещи, такие как прописка и управление жильем, следует прописать на федеральном уровне, а решения, принимать это или не принимать, ляжет на регионы.
Хуснуллин также пояснил, что процесс принятия законопроекта затрудняет и отсутствие правил по управлению такими объектами. Он отмечает, что для них не разработан конкретный документ, как, например, Жилищный кодекс для управления жилыми комплексами. Это, по его словам, и порождает между собственниками конфликты, связанные с источником финансирования.
Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова напоминает, что статус апартаментов обсуждают уже давно. По ее словам, еще в начале 2021 г. участники рынка ждали изменений. Она предполагает, что появление официального документа можно рассматривать как косвенный признак того, что законопроект может быть принят в ближайшие 12 месяцев. Инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев говорит о том, что принятие данного закона необходимо, поскольку до сих пор нет четкого определения апартаментов в законодательстве. Так называют и лофты (бывшие производственные помещения. – «Ведомости»), и гостиничные номера, и прочие нежилые помещения, отмечает он. Цогоев также напоминает, что статус важен прежде всего для покупателей объектов, так как от него зависит ставка налога на имущество: для жилых помещений она составляет 0,1% от кадастровой стоимости, на гостиничные номера – 0,5%, а на нежилые помещения – 2%. Собеседник «Ведомостей» указывает, что есть проблема и с НДС: при приобретении по договорам долевого участия для личного пользования его не нужно платить, а для сдачи в аренду – нужно. По этому поводу тоже возникают спорные ситуации, резюмирует он.