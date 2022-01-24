«Сбермегамаркет» арендовал крупный коворкинг на «золотом острове» в центре Москвы

«Сбермегамаркет» арендовал крупный коворкинг на «золотом острове» в центре МосквыЭто уже вторая сделка с участием структуры «Сбера» в данном месте
Входящий в «Сбер» маркетплейс «Сбермегамаркет» договорился с сетью гибких офисов «Ключ» об аренде у нее около 4000 кв. м в коворкинге, расположенном в бизнес-центре на Софийской набережной в районе Балчуг («золотой остров»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой сети. HR-директор «Сбермегамаркета» Евгений Сугробов и Александр Богданов, директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL (выступала консультантом сделки со стороны арендодателя), эту информацию подтвердили. По их словам, компания уже в феврале займет в офисе «Ключ Балчуг» 551 рабочее место. Собеседники «Ведомостей» также указывают, что договор между сторонами был подписан на длительный срок. Другие детали они не раскрыли.
«Сбермегамаркет» под названием Goods.ru был создан в 2016 г. российской сетью бытовой техники и электроники «М.видео» (сейчас входит в группу «М.видео-Эльдорадо». – «Ведомости»). Продажи на маркетплейсе были запущены спустя два года. В 2021 г. группа договорилась со «Сбером» о совместном развитии проекта, при этом банк выкупил у нее 85% долей в компании. Оставшиеся 15% сейчас принадлежат «М.видео-Эльдорадо» и основателю сервиса Александру Тынковану (также входит в совет директоров группы. – «Ведомости»).