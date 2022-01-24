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«Сбермегамаркет» арендовал крупный коворкинг на «золотом острове» в центре Москвы

Это уже вторая сделка с участием структуры «Сбера» в данном месте
Дарья Молоткова
Одно рабочее место в проекте сети на Балчуге может стоить около 40 000 руб. в месяц / «Ключ Балчуг»

Входящий в «Сбер» маркетплейс «Сбермегамаркет» договорился с сетью гибких офисов «Ключ» об аренде у нее около 4000 кв. м в коворкинге, расположенном в бизнес-центре на Софийской набережной в районе Балчуг («золотой остров»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой сети. HR-директор «Сбермегамаркета» Евгений Сугробов и Александр Богданов, директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL (выступала консультантом сделки со стороны арендодателя), эту информацию подтвердили. По их словам, компания уже в феврале займет в офисе «Ключ Балчуг» 551 рабочее место. Собеседники «Ведомостей» также указывают, что договор между сторонами был подписан на длительный срок. Другие детали они не раскрыли.

«Сбермегамаркет» под названием Goods.ru был создан в 2016 г. российской сетью бытовой техники и электроники «М.видео» (сейчас входит в группу «М.видео-Эльдорадо». – «Ведомости»). Продажи на маркетплейсе были запущены спустя два года. В 2021 г. группа договорилась со «Сбером» о совместном развитии проекта, при этом банк выкупил у нее 85% долей в компании. Оставшиеся 15% сейчас принадлежат «М.видео-Эльдорадо» и основателю сервиса Александру Тынковану (также входит в совет директоров группы. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных