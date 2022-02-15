Сбербанк добивается банкротства крупного торгового центра на юге Москвы

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Торговый центр «Глобал сити» о признании его банкротом. Заявление было зарегистрировано 10 февраля, сказано на сайте суда. Других подробностей там пока нет. Торговый центр (ТЦ) «Глобал сити» владеет одноименным комплексом на 15 800 кв. м на Кировоградской улице рядом со ст. м. «Южная». Еще до кризиса 2008 г. этот объект был куплен фондом Arista под управлением датской компании Baltic Property Trust (BPT). Последняя обещала вложить около 1 млрд евро в недвижимость в России, но успела купить лишь несколько небольших активов – «Кухнипарк» на 8000 кв. м на МКАД, первую очередь делового центра «Кантри парк» (сейчас Green Point) на 19 500 кв. м в Химках и «Глобал сити». В 2013 г. BPT приняла решение уйти из России в связи с изменением стратегии у нового собственника компании. Через несколько лет фирму, под управлением которой находился фонд Arista, приобрела Sistema Capital Partners (SCP), созданная АФК «Система» Владимира Евтушенкова в том числе для инвестиций в зарубежные активы. SCP по-прежнему имеет отношение как к фонду, так и конкретно к «Глобал сити», говорят два консультанта, работавших с компанией. Это подтверждается и данными на сайте самого ТЦ, а также отчетностью Arista (последний документ опубликован в ноябре 2021 г.). Представитель SCP сообщил, что компания выступает исключительно в качестве консультанта фонда Arista. Представители Сбербанка и AB Development (управляет «Глобал сити») от комментариев отказались.