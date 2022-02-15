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Сбербанк добивается банкротства крупного торгового центра на юге Москвы

На месте комплекса «Глобал сити» может появиться жилой комплекс
Антон Филатов
Сбербанк добивается банкротства комплекса «Глобал сити», управлением которого занимается структура АФК «Система» / Сергей Портер / Ведомости

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Торговый центр «Глобал сити» о признании его банкротом. Заявление было зарегистрировано 10 февраля, сказано на сайте суда. Других подробностей там пока нет. Торговый центр (ТЦ) «Глобал сити» владеет одноименным комплексом на 15 800 кв. м на Кировоградской улице рядом со ст. м. «Южная». Еще до кризиса 2008 г. этот объект был куплен фондом Arista под управлением датской компании Baltic Property Trust (BPT). Последняя обещала вложить около 1 млрд евро в недвижимость в России, но успела купить лишь несколько небольших активов – «Кухнипарк» на 8000 кв. м на МКАД, первую очередь делового центра «Кантри парк» (сейчас Green Point) на 19 500 кв. м в Химках и «Глобал сити». В 2013 г. BPT приняла решение уйти из России в связи с изменением стратегии у нового собственника компании. Через несколько лет фирму, под управлением которой находился фонд Arista, приобрела Sistema Capital Partners (SCP), созданная АФК «Система» Владимира Евтушенкова в том числе для инвестиций в зарубежные активы. SCP по-прежнему имеет отношение как к фонду, так и конкретно к «Глобал сити», говорят два консультанта, работавших с компанией. Это подтверждается и данными на сайте самого ТЦ, а также отчетностью Arista (последний документ опубликован в ноябре 2021 г.). Представитель SCP сообщил, что компания выступает исключительно в качестве консультанта фонда Arista. Представители Сбербанка и AB Development (управляет «Глобал сити») от комментариев отказались.

Из финансовой отчетности Arista следует, что на ноябрь 2021 г. он был должен Сбербанку 41,8 млн евро. Там же сказано, что в связи с уведомлением кредитора о погашении кредита фонд на определенном этапе перестал платить проценты по нему. Это связано в том числе с тем, что из-за пандемии коронавируса денежные поступления от некоторых арендаторов того же «Глобал сити», например гипермаркета «Перекресток», были нерегулярными. Параллельно фонд заручился поддержкой Сбербанка о продаже своих активов или передаче их самому банку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных