Российские власти определились с параметрами поддержки строительного сектора

Программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках будет сохранена, однако ставку по ней предлагается повысить с 7 до 12%, сообщил вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства. Эта инициатива в итоге была поддержана, сообщил сам Хуснуллин у себя в Telegram-канале. Обновленная программа начнет действовать с 1 апреля. Она касается квартир стоимостью до 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для всех остальных регионов. Сейчас стандартную льготную ипотеку можно получить на жилье до 3 млн руб. независимо от города, но по ставке 7% годовых.