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Российские власти определились с параметрами поддержки строительного сектора

Они сохранят льготную ипотеку на новых условиях и помогут девелоперам с кредитами
Дарья Молоткова
Новая программа позволит предотвратить снижение активности в строительном секторе и стабилизировать уровень продаж в Москве и Московской области / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках будет сохранена, однако ставку по ней предлагается повысить с 7 до 12%, сообщил вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства. Эта инициатива в итоге была поддержана, сообщил сам Хуснуллин у себя в Telegram-канале. Обновленная программа начнет действовать с 1 апреля. Она касается квартир стоимостью до 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для всех остальных регионов. Сейчас стандартную льготную ипотеку можно получить на жилье до 3 млн руб. независимо от города, но по ставке 7% годовых.

Это означало, что программа в крупных городах (например, в Москве, Санкт-Петербурге) в полном объеме фактически перестала работать, жаловались раньше девелоперы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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