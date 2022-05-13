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«Открытие» спустя несколько лет нашло покупателя на элитный комплекс «Негоциант»

Здание на Якиманке для размещения офиса приобрел холдинг «Сибур»
Дарья Молоткова Антон Филатов
За какую цену «Сибур» приобрел «Негоциант», точно не известно / Негоциант

Нефтехимический холдинг «Сибур» выкупил у банка «Открытие» многофункциональный комплекс «Негоциант» (22 688 кв. м), расположенный на ул. Большая Якиманка в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Запрос в «Открытие» остался без ответа. Представитель «Сибура» факт сделки подтвердил, уточнив, что она была закрыта еще в конце прошлого года. Но официально стороны об этом не объявляли.

«Негоциант» был построен еще в 2014 г. Корпорацией развития территорий (КРТ), принадлежавшей бизнесмену Юрию Гусеву и известной тем, что она разрабатывала проект застройки всего Болотного острова в центре Москвы. Еще во времена Юрия Лужкова там предполагалось построить 1 млн кв. м недвижимости, сама программа получила название «Золотой остров». «Негоциант» изначально задумывался как элитный апарт-комплекс, впрочем, ни одной квартиры там КРТ так и не продала, рассказывали ранее консультанты. А в 2016 г. владевшая зданием фирма ЗАО «Негоциант» была признана банкротом, а ее имущество – одноименное здание и участок на 0,38 га на Якиманке – перешло залоговому кредитору, «Открытию». КРТ же утверждала, что объект был захвачен в результате противоправных действий со стороны менеджмента банка. Тем не менее последний несколько лет пытался продать этот объект. Изначально за него планировалось выручить 8,1 млрд руб., однако затем цена неоднократно снижалась (сначала до 6,2 млрд, затем до 5,5 млрд). Последний аукцион по начальной стоимости лота в 4,92 млрд руб. был проведен в конце 2020 г., желающих купить его тогда не нашлось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных