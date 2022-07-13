Банк «Траст» продаст активы своих бывших владельцев

Банк «Траст» продаст активы своих бывших владельцевЗа 13 магазинов «Ленты» он хочет выручить почти 3 млрд рублей
Банк «Траст» выставил на торги 13 объектов торговой недвижимости (27 660 кв. м), в которых сейчас расположены супермаркеты продуктового ритейлера «Лента», рассказал «Ведомостям» его представитель.
Это подтверждается и данными, опубликованными на нескольких электронных площадках, в частности Electro-torgi, «Лидер», «Союз» и проч. К примеру, в конце июля на первой из них пройдут аукционы по продаже магазинов, расположенных на ул. Народного Ополчения (3000 кв. м), бульваре Яна Райниса (4500 кв. м) и Зеленом проспекте (4760 кв. м). Там же чуть позже пройдет аукцион по объекту на Волгоградском проспекте на 4000 кв. м. Причем, судя по данным «Союза», торги по супермаркету в Берниковом переулке на 1600 кв. м уже прошли, правда, никто из инвесторов заявок на участие в них не подал. Тем не менее, по словам представителя «Траста», все активы банк хочет продавать по отдельности. За них он планирует выручить 2,9 млрд руб.
Эти торговые площади ранее принадлежали кипрской компании Retail Chain Properties (RCP), которую участники рынка связывали с бывшими владельцами «Траста» – Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. В 2018 г. московский арбитражный суд постановил, что эта фирма должна выплатить банку около $108 млн и более 962 млн руб. в счет погашения долга по двум кредитным договорам, заключенным еще в 2010 г. Спустя год «Траст» подал еще один иск к RCP – на 932,56 млн руб., говорится в материалах дела. Из них также следует, что свои обязательства перед банком компания так и не выполнила должным образом. Поэтому в феврале 2022 г. суд обратил взыскание на принадлежащую ей недвижимость в пользу кредитора. Представитель «Траста» подтвердил, что объекты переданы банку в залог. Юров сообщил «Ведомостям», что он не располагает никакой информацией о текущем положении дел в RCP. Компания находится в состоянии судебных споров с «Трастом» с 2015 г., а в апреле 2016 г. кипрский суд отстранил директора этой фирмы от управления. Он также добавил, что в справедливость и законность любых решений российских судов он не верит.