Банк «Траст» продаст активы своих бывших владельцев

Эти торговые площади ранее принадлежали кипрской компании Retail Chain Properties (RCP), которую участники рынка связывали с бывшими владельцами «Траста» – Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. В 2018 г. московский арбитражный суд постановил, что эта фирма должна выплатить банку около $108 млн и более 962 млн руб. в счет погашения долга по двум кредитным договорам, заключенным еще в 2010 г. Спустя год «Траст» подал еще один иск к RCP – на 932,56 млн руб., говорится в материалах дела. Из них также следует, что свои обязательства перед банком компания так и не выполнила должным образом. Поэтому в феврале 2022 г. суд обратил взыскание на принадлежащую ей недвижимость в пользу кредитора. Представитель «Траста» подтвердил, что объекты переданы банку в залог. Юров сообщил «Ведомостям», что он не располагает никакой информацией о текущем положении дел в RCP. Компания находится в состоянии судебных споров с «Трастом» с 2015 г., а в апреле 2016 г. кипрский суд отстранил директора этой фирмы от управления. Он также добавил, что в справедливость и законность любых решений российских судов он не верит.