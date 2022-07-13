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Банк «Траст» продаст активы своих бывших владельцев

За 13 магазинов «Ленты» он хочет выручить почти 3 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов Екатерина Литова
В конце июля пройдут аукционы по продаже нескольких магазинов, один из них расположен на ул. Народного Ополчения (3000 кв. м) / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «Траст» выставил на торги 13 объектов торговой недвижимости (27 660 кв. м), в которых сейчас расположены супермаркеты продуктового ритейлера «Лента», рассказал «Ведомостям» его представитель.

Это подтверждается и данными, опубликованными на нескольких электронных площадках, в частности Electro-torgi, «Лидер», «Союз» и проч. К примеру, в конце июля на первой из них пройдут аукционы по продаже магазинов, расположенных на ул. Народного Ополчения (3000 кв. м), бульваре Яна Райниса (4500 кв. м) и Зеленом проспекте (4760 кв. м). Там же чуть позже пройдет аукцион по объекту на Волгоградском проспекте на 4000 кв. м. Причем, судя по данным «Союза», торги по супермаркету в Берниковом переулке на 1600 кв. м уже прошли, правда, никто из инвесторов заявок на участие в них не подал. Тем не менее, по словам представителя «Траста», все активы банк хочет продавать по отдельности. За них он планирует выручить 2,9 млрд руб.

Эти торговые площади ранее принадлежали кипрской компании Retail Chain Properties (RCP), которую участники рынка связывали с бывшими владельцами «Траста» – Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. В 2018 г. московский арбитражный суд постановил, что эта фирма должна выплатить банку около $108 млн и более 962 млн руб. в счет погашения долга по двум кредитным договорам, заключенным еще в 2010 г. Спустя год «Траст» подал еще один иск к RCP – на 932,56 млн руб., говорится в материалах дела. Из них также следует, что свои обязательства перед банком компания так и не выполнила должным образом. Поэтому в феврале 2022 г. суд обратил взыскание на принадлежащую ей недвижимость в пользу кредитора. Представитель «Траста» подтвердил, что объекты переданы банку в залог. Юров сообщил «Ведомостям», что он не располагает никакой информацией о текущем положении дел в RCP. Компания находится в состоянии судебных споров с «Трастом» с 2015 г., а в апреле 2016 г. кипрский суд отстранил директора этой фирмы от управления. Он также добавил, что в справедливость и законность любых решений российских судов он не верит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных