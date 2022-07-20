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Группа «Самолет» построит еще почти 2 млн кв. м малоэтажного жилья в Подмосковье

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Дарья Молоткова Антон Филатов
О своих планах заниматься малоэтажным жильем компания объявила еще летом прошлого года / «Самолет»

Структура группы «Самолет» – «Самолет загородная недвижимость» – 14 июля учредила фирмы ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Истра» (СЗ «Самолет-Истра») и ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Пушкино» (СЗ «Самолет-Пушкино»), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель девелопера пояснил, что они созданы под строительство малоэтажного жилья в Подмосковье. По его словам, группа консолидировала под эти цели около 2000 га и планирует построить на них три жилых проекта общей площадью 1,8 млн кв. м. Крупнейший объект будет расположен в Пушкинском районе в 30 км от МКАД, его общая площадь составит около 900 000 кв. м.

Еще 688 000 кв. м «Самолет» намерен построить под Наро-Фоминском. Третий проект на 285 000 кв. м появится в Истринском районе Подмосковья. Инвестиции в них представитель девелопера оценивает в 15 млрд руб. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что строительство всех трех проектов будет идти одновременно, сами работы займут 15 лет. Партнерами «Самолета» по этим проектам, судя по «СПАРК-Интерфаксу», выступают структуры, аффилированные с группой «Рота» депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Им принадлежат по 50% долей в СЗ «Самолет-Истра» и СЗ «Самолет-Пушкино». Получить комментарии Саблина вчера не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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