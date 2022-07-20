Группа «Самолет» построит еще почти 2 млн кв. м малоэтажного жилья в Подмосковье

Еще 688 000 кв. м «Самолет» намерен построить под Наро-Фоминском. Третий проект на 285 000 кв. м появится в Истринском районе Подмосковья. Инвестиции в них представитель девелопера оценивает в 15 млрд руб. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что строительство всех трех проектов будет идти одновременно, сами работы займут 15 лет. Партнерами «Самолета» по этим проектам, судя по «СПАРК-Интерфаксу», выступают структуры, аффилированные с группой «Рота» депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Им принадлежат по 50% долей в СЗ «Самолет-Истра» и СЗ «Самолет-Пушкино». Получить комментарии Саблина вчера не удалось.