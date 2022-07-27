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Финская Sponda нашла покупателя на последние активы в России

За офис в центре Москвы и землю в Подмосковье она может выручить до 3 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов
Sponda стала владельцем Ducat Place II в 2008 г., она выкупила его у London & Regional Properties. Тогда сумма сделки оценивалась в $250–290 млн. / Максим Стулов / Ведомости

Финская инвесткомпания Sponda в ближайшее время окончательно покинет российский рынок. Она нашла покупателя на свои последние активы в России – бизнес-центр Ducat Place II (19 000 кв. м) на ул. Гашека в центре Москвы и 20 га на Рогачевском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие со сторонами переговоров, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка находится в завершающей стадии и будет закрыта в ближайшее время.

Покупателем этих активов станет фирма «Ретам», которая «представляет интересы группы малоизвестных частных инвесторов, специализирующихся на недвижимости», говорят собеседники «Ведомостей».

Два консультанта также добавляют, что это «выходцы из Казахстана». По данным «СПАРК-Интерфакса», владелец «Ретама» – Николай Чукреев, никаких данных о нем найти не удалось. А вот гендиректором компании действительно выступает гражданин Казахстана Роман Горзиб. Ранее он был владельцем фирмы «Атлант кэпитал партнерс», которая в 2012 г. приобрела два торговых центра «Метромаркет» – рядом со ст. м. «Пролетарская» (3400 кв. м) и «Тимирязевская» (8100 кв. м), сообщала тогда газета «Коммерсантъ». Горзиб заявлял изданию, что сделка проводилась в интересах «клиентов компании – пула частных инвесторов из Москвы, Новокузнецка и Новосибирска». Сейчас фирма ликвидирована.

«Ретам», судя по всему, также владеет площадями в торговом центре D1 Plaza на 5000 кв. м рядом со ст. м. «Дмитровская». По крайней мере, в профиле компании в «СПАРК-Интерфаксе» стоит ссылка на этот объект. Горзиб, а также представители Sponda и Hines (управляет Ducat Place II) на запросы «Ведомостей» не ответили. Саян Цыренов, директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости компании «Технологии доверия» (экс-PwC), которая выступает консультантом этой сделки, от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных