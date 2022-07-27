Финская Sponda нашла покупателя на последние активы в России

Два консультанта также добавляют, что это «выходцы из Казахстана». По данным «СПАРК-Интерфакса», владелец «Ретама» – Николай Чукреев, никаких данных о нем найти не удалось. А вот гендиректором компании действительно выступает гражданин Казахстана Роман Горзиб. Ранее он был владельцем фирмы «Атлант кэпитал партнерс», которая в 2012 г. приобрела два торговых центра «Метромаркет» – рядом со ст. м. «Пролетарская» (3400 кв. м) и «Тимирязевская» (8100 кв. м), сообщала тогда газета «Коммерсантъ». Горзиб заявлял изданию, что сделка проводилась в интересах «клиентов компании – пула частных инвесторов из Москвы, Новокузнецка и Новосибирска». Сейчас фирма ликвидирована.