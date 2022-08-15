ФСК возвращается на рынок загородной недвижимости

Представитель ФСК подтвердил «Ведомостям», что девелоперы договорились о партнерстве, в рамках которого займутся строительством малоэтажного жилья комфорт- и бизнес-класса. По его словам, это будут малоэтажные дома, таунхаусы и объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Совместная компания уже приобрела ряд участков общей площадью 600 га в новой Москве, а также на Пятницком и Киевском шоссе, говорит собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что на них можно будет построить в общей сложности около 2 млн кв. м недвижимости. Первым проектом, по его словам, станет коттеджный поселок на Пятницком шоссе, к его строительству партнеры намерены приступить в начале следующего года. Другие подробности он не раскрыл. Запрос в Kaskad Family остался без ответа.