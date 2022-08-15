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ФСК возвращается на рынок загородной недвижимости

Вместе с партнером она хочет построить 2 млн кв. м малоэтажного жилья в Московском регионе
Дарья Молоткова
ФСК с девелопером Kaskad Family она планирует построить 2 млн кв. м малоэтажного жилья в Московском регионе / Андрей Гордеев / Ведомости

ГК ФСК создала совместное предприятие со специализирующейся на строительстве загородной недвижимости компанией Kaskad Family. По данным «СПАРК-Интерфакса», в начале июня стороны учредили фирму «ФСК Каскад». 80% в ней принадлежит ФСК, остальное – собственникам и топ-менеджерам Kaskad Family. 11 августа эта компания стала владельцем ООО «Сабурбери», ООО «Пятовское парк» и ООО «Уварово парк».

Представитель ФСК подтвердил «Ведомостям», что девелоперы договорились о партнерстве, в рамках которого займутся строительством малоэтажного жилья комфорт- и бизнес-класса. По его словам, это будут малоэтажные дома, таунхаусы и объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Совместная компания уже приобрела ряд участков общей площадью 600 га в новой Москве, а также на Пятницком и Киевском шоссе, говорит собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что на них можно будет построить в общей сложности около 2 млн кв. м недвижимости. Первым проектом, по его словам, станет коттеджный поселок на Пятницком шоссе, к его строительству партнеры намерены приступить в начале следующего года. Другие подробности он не раскрыл. Запрос в Kaskad Family остался без ответа.

ФСК занимается преимущественно строительством многоквартирных домов. По данным Единого ресурса застройщиков, она занимает 5-е место в списке крупнейших девелоперов России. В активной стройке у компании находится около 1,4 млн кв. м жилья. Среди ее проектов – жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со ст. м. «Калужская». У девелопера также есть проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 170 млрд руб. Владелец группы – бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных