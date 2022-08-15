ФСК возвращается на рынок загородной недвижимости

ФСК возвращается на рынок загородной недвижимостиВместе с партнером она хочет построить 2 млн кв. м малоэтажного жилья в Московском регионе
ГК ФСК создала совместное предприятие со специализирующейся на строительстве загородной недвижимости компанией Kaskad Family. По данным «СПАРК-Интерфакса», в начале июня стороны учредили фирму «ФСК Каскад». 80% в ней принадлежит ФСК, остальное – собственникам и топ-менеджерам Kaskad Family. 11 августа эта компания стала владельцем ООО «Сабурбери», ООО «Пятовское парк» и ООО «Уварово парк».
Представитель ФСК подтвердил «Ведомостям», что девелоперы договорились о партнерстве, в рамках которого займутся строительством малоэтажного жилья комфорт- и бизнес-класса. По его словам, это будут малоэтажные дома, таунхаусы и объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Совместная компания уже приобрела ряд участков общей площадью 600 га в новой Москве, а также на Пятницком и Киевском шоссе, говорит собеседник «Ведомостей». Он добавляет, что на них можно будет построить в общей сложности около 2 млн кв. м недвижимости. Первым проектом, по его словам, станет коттеджный поселок на Пятницком шоссе, к его строительству партнеры намерены приступить в начале следующего года. Другие подробности он не раскрыл. Запрос в Kaskad Family остался без ответа.
ФСК занимается преимущественно строительством многоквартирных домов. По данным Единого ресурса застройщиков, она занимает 5-е место в списке крупнейших девелоперов России. В активной стройке у компании находится около 1,4 млн кв. м жилья. Среди ее проектов – жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со ст. м. «Калужская». У девелопера также есть проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы по итогам 2021 г. составила 170 млрд руб. Владелец группы – бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы.