Минстрой хочет строить типовые многоэтажки на металлокаркасе

В документе уточняется, что участники совещания в ближайшее время рассмотрят уже реализованные типовые проекты с использованием металлоконструкций в строительстве многоэтажных жилых домов и школ. Проекты оценят для выработки совместных решений по их дальнейшей реализации, также будет изучена проектная документация 17-этажного дома на стальном каркасе.