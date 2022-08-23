Минстрой хочет строить типовые многоэтажки на металлокаркасе

Минстрой хочет строить типовые многоэтажки на металлокаркасеТакие проекты уже есть, но девелоперы сомневаются в их эффективности
В Минстрое обсуждают возможность строительства многоэтажного жилья по типовым проектам с применением стального каркаса и модульных конструкций. Это следует из протокола совещания по вопросам расширения области применения стали в строительстве, состоявшегося 9 августа (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили два источника, знакомых с содержанием).
В документе уточняется, что участники совещания в ближайшее время рассмотрят уже реализованные типовые проекты с использованием металлоконструкций в строительстве многоэтажных жилых домов и школ. Проекты оценят для выработки совместных решений по их дальнейшей реализации, также будет изучена проектная документация 17-этажного дома на стальном каркасе.
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