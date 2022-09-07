Продажи квартир в столичных новостройках в августе незначительно выросли

Восстановление продаж опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают прежде всего с действием программы льготной ипотеки. Она была запущена еще летом 2020 г. для поддержки строительной отрасли в разгар пандемии. Тогда можно было привлечь кредит на покупку квартиры в новостройке под 6%. В течение двух лет ее условия менялись, но незначительно. После начала спецоперации на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ ухудшились условия и по льготной программе. А сейчас они снова вернулись на докризисный уровень: у покупателей новостроек есть возможность получить кредит под 7% годовых. Кроме того, этим летом девелоперы делали существенные скидки на новостройки (до 10-20%), а также активно предлагали клиентам взять субсидированную ипотеку с минимальными ставками (от 0,1%), напоминает Коркка. На восстановление спроса повлиял и выход на рынок тех клиентов, которые с весны занимали выжидательную позицию, рассуждает она.