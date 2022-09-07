Продажи квартир в столичных новостройках в августе незначительно выросли

Продажи квартир в столичных новостройках в августе незначительно вырослиЭта тенденция приводит к росту цен и может продолжиться дальше
В августе 2022 г. в столичном регионе был заключен в общей сложности 9301 договор долевого участия (ДДУ) в строительстве, следует из данных аналитического сервиса BnMap.pro. Это на 4,3% больше, чем в июле, когда было продано 8 914 квартир в новостройках. «ЦИАН.Аналитика» же подсчитала, что в последний месяц было зарегистрировано 11 000 ДДУ. По сравнению с июлем, по версии этой компании, продажи на рынке первичного жилья увеличились на 8,6%. При этом, как указывается в отчете BnMap.pro, максимальный прирост зафиксирован в новой Москве (+9%), минимальный – в Московской области – 2,5%.
По данным BnMap.pro, уровень продаж пока не вернулся к показателям аналогичного периода прошлого года. В августе 2021 г. было заключено 11 777 ДДУ. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова говорит, что сейчас покупателей сдерживает общий скепсис в отношении экономической ситуации в стране. По ее словам, на этом фоне совершать крупные покупки, в том числе и недвижимости, многим очень непросто. В «ЦИАН.Аналитике» же утверждают, что количество заключенных сделок сравнялось с прошлогодними цифрами. А в старых границах Москвы число проданных квартир в новостройках даже выросло на 3%, отмечает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.
Восстановление продаж опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают прежде всего с действием программы льготной ипотеки. Она была запущена еще летом 2020 г. для поддержки строительной отрасли в разгар пандемии. Тогда можно было привлечь кредит на покупку квартиры в новостройке под 6%. В течение двух лет ее условия менялись, но незначительно. После начала спецоперации на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ ухудшились условия и по льготной программе. А сейчас они снова вернулись на докризисный уровень: у покупателей новостроек есть возможность получить кредит под 7% годовых. Кроме того, этим летом девелоперы делали существенные скидки на новостройки (до 10-20%), а также активно предлагали клиентам взять субсидированную ипотеку с минимальными ставками (от 0,1%), напоминает Коркка. На восстановление спроса повлиял и выход на рынок тех клиентов, которые с весны занимали выжидательную позицию, рассуждает она.
В сентябре продажи жилья в новостройках продолжат расти, говорят участники рынка. Региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев указывает, что большая часть программ, которые предполагают наличие скидок, скорее всего будет продлена. Кроме того, по его словам, на рынок должны выйти и новые проекты, где цены на жилье будут более привлекательными. Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин напоминает, что ставки по ипотеке снижаются и для вторичного рынка жилья, а это позволит потенциальным покупателям новостроек быстрее продавать старые квартиры, чтобы купить новые. Он полагает, что спрос будет и дальше постепенно восстанавливаться, и, судя по темпам, к концу года ситуация будет мало отличаться от того, что было в 2021 г.
Рост спроса привел и к увеличению цен. По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость квадратного метра в Московском регионе в августе выросла на 1,3% до 267 500 руб./кв. м, хотя в предыдущие месяцы (с мая по июль) она менялась в пределах 0,5%. По сравнению с прошлым годом новостройки подорожали на 18%, а с 2020 г. – на 54%.