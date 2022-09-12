ГК «Основа» планирует построить крупный технопарк на востоке Московской области

Связанный с ГК «Основа» закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Родные просторы» стал владельцем 50% долей в фирме «Энгли». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 августа. По словам двух консультантов, работавших с «Основой», «Энгли» принадлежат права на 15,7 га в Орехово-Зуеве на востоке Московской области. Президент «Основы» Александр Ручьев сообщил «Ведомостям», что на этой территории рассматривается возможность строительства промышленного технопарка. «Площадка будет использоваться под размещение производств, а не под офисы», – уточнил источник, близкий к компании. Параметры проекта и другие детали собеседники «Ведомостей» не уточнили.