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ГК «Основа» планирует построить крупный технопарк на востоке Московской области

В последнее время девелоперы жилья все чаще заявляют такие объекты, в том числе для получения льгот
Дарья Молоткова Антон Филатов
В последнее время девелоперы жилья все чаще заявляют проекты технопарков / Андрей Гордеев / Ведомости

Связанный с ГК «Основа» закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Родные просторы» стал владельцем 50% долей в фирме «Энгли». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 августа. По словам двух консультантов, работавших с «Основой», «Энгли» принадлежат права на 15,7 га в Орехово-Зуеве на востоке Московской области. Президент «Основы» Александр Ручьев сообщил «Ведомостям», что на этой территории рассматривается возможность строительства промышленного технопарка. «Площадка будет использоваться под размещение производств, а не под офисы», – уточнил источник, близкий к компании. Параметры проекта и другие детали собеседники «Ведомостей» не уточнили.

На этом участке можно будет построить технопарк площадью около 80 000 кв. м, говорит управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков. Руководитель отдела по промышленному строительству CORE.XP Эдуард Хакимов считает, что в Орехово-Зуеве можно построить двухэтажный комплекс на 150 000 кв. м. Инвестиции в него он оценивает в 100 000 руб. за 1 кв. м. Таким образом, на строительство технопарка «Основа» может потратить 8–15 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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