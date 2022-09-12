ГК «Основа» планирует построить крупный технопарк на востоке Московской области

ГК «Основа» планирует построить крупный технопарк на востоке Московской областиВ последнее время девелоперы жилья все чаще заявляют такие объекты, в том числе для получения льгот
Связанный с ГК «Основа» закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Родные просторы» стал владельцем 50% долей в фирме «Энгли». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 августа. По словам двух консультантов, работавших с «Основой», «Энгли» принадлежат права на 15,7 га в Орехово-Зуеве на востоке Московской области. Президент «Основы» Александр Ручьев сообщил «Ведомостям», что на этой территории рассматривается возможность строительства промышленного технопарка. «Площадка будет использоваться под размещение производств, а не под офисы», – уточнил источник, близкий к компании. Параметры проекта и другие детали собеседники «Ведомостей» не уточнили.
На этом участке можно будет построить технопарк площадью около 80 000 кв. м, говорит управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков. Руководитель отдела по промышленному строительству CORE.XP Эдуард Хакимов считает, что в Орехово-Зуеве можно построить двухэтажный комплекс на 150 000 кв. м. Инвестиции в него он оценивает в 100 000 руб. за 1 кв. м. Таким образом, на строительство технопарка «Основа» может потратить 8–15 млрд руб.