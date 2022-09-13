Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Дом.РФ готов разработать стандарт зеленой ипотеки

Основой может стать принятый на прошлой неделе зеленый стандарт по строительству
Наталья Заруцкая
Жилье, построенное по стандартам зеленого строительства, будет превосходить по стоимости обычные проекты / Андрей Гордеев / Ведомости

Дом.РФ готов к работе над стандартом зеленого ипотечного кредитования, сказала «Ведомостям» директор подразделения «Устойчивое развитие» Дом.РФ Марина Слуцкая, это касается ипотечных кредитов на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья, которые предоставляются на льготных условиях. По ее словам, такая ипотека – это логичный шаг после недавнего принятия зеленого стандарта жилищного строительства.

Банк России в 2021 г. направил письмо в Минстрой России и инициировал разработку стандарта зеленого строительства, а 9 сентября Росстандарт утвердил национальный ГОСТ, в котором обозначены критерии многоквартирных домов. Чтобы быть зеленым, здание должно соответствовать 16 критериям из 81, в том числе иметь подходящий класс энергоэффективности, предчистовую отделку и инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями. Стандарт разработан Минстроем совместно с Дом.РФ с учетом опыта ведущих международных стандартов зеленого строительства LEED, BREEAM, DGNB. Он начнет действовать с 1 ноября.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных