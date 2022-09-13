Дом.РФ готов разработать стандарт зеленой ипотеки

Банк России в 2021 г. направил письмо в Минстрой России и инициировал разработку стандарта зеленого строительства, а 9 сентября Росстандарт утвердил национальный ГОСТ, в котором обозначены критерии многоквартирных домов. Чтобы быть зеленым, здание должно соответствовать 16 критериям из 81, в том числе иметь подходящий класс энергоэффективности, предчистовую отделку и инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями. Стандарт разработан Минстроем совместно с Дом.РФ с учетом опыта ведущих международных стандартов зеленого строительства LEED, BREEAM, DGNB. Он начнет действовать с 1 ноября.