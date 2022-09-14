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PNK Group нашла покупателя на склад Ozon в Санкт-Петербурге

«Современным фондам недвижимости» он может обойтись не менее чем в 3 млрд рублей
Анна Киселева Антон Филатов
«PNK парк Шушары – 3» — современный складской проект класса А / CREMAP.PRO

«Современные фонды недвижимости» выкупают у PNK Group склад общей площадью 60 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Шушары – 3» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, близких к сторонам сделки. Арендатором этого объекта является интернет-ритейлер Ozon. Представитель PNK Group эту информацию подтвердил, уточнив, что сейчас идет переоформление права собственности на покупателя. «Современные фонды недвижимости» подписали юридически обязывающие документы для покупки этого объекта, но сделка пока не закрыта, уточнил представитель этой компании.

Условия сделки стороны не раскрывают. Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков оценивает стоимость этого склада в 50 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС. Таким образом, весь объект может обойтись покупателю в 3 млрд руб. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев считает, что он стоит больше – 3,6–3,9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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