PNK Group нашла покупателя на склад Ozon в Санкт-Петербурге«Современным фондам недвижимости» он может обойтись не менее чем в 3 млрд рублей
«Современные фонды недвижимости» выкупают у PNK Group склад общей площадью 60 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Шушары – 3» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, близких к сторонам сделки. Арендатором этого объекта является интернет-ритейлер Ozon. Представитель PNK Group эту информацию подтвердил, уточнив, что сейчас идет переоформление права собственности на покупателя. «Современные фонды недвижимости» подписали юридически обязывающие документы для покупки этого объекта, но сделка пока не закрыта, уточнил представитель этой компании.
Условия сделки стороны не раскрывают. Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков оценивает стоимость этого склада в 50 000 руб. за 1 кв. м без учета НДС. Таким образом, весь объект может обойтись покупателю в 3 млрд руб. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев считает, что он стоит больше – 3,6–3,9 млрд руб.