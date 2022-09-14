PNK Group нашла покупателя на склад Ozon в Санкт-Петербурге

«Современные фонды недвижимости» выкупают у PNK Group склад общей площадью 60 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Шушары – 3» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, близких к сторонам сделки. Арендатором этого объекта является интернет-ритейлер Ozon. Представитель PNK Group эту информацию подтвердил, уточнив, что сейчас идет переоформление права собственности на покупателя. «Современные фонды недвижимости» подписали юридически обязывающие документы для покупки этого объекта, но сделка пока не закрыта, уточнил представитель этой компании.