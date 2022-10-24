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X5 Group может арендовать крупный склад в Нижегородской области

Федеральным ритейлерам приходится расширять логистические портфели в регионах на фоне приобретения местных сетей
Дарья Молоткова
X5 Group может арендовать крупный склад в Нижегородской области / Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Центр-сервис» построит для ритейлера X5 Group на территории логопарка «Транспортно-логистический терминал «Восточный» в Дзержинске (Нижегородская обл.) складской комплекс общей площадью 45 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, стороны достигли принципиальных договоренностей по этому поводу, но соглашение пока не подписано. Это должно произойти в ближайшее время. Представитель X5 Group от комментариев отказался. Но представитель «Центр-сервиса» Виктор Доманов подтвердил, что компания построит для ритейлера два объекта в «Восточном», их ввод в эксплуатацию намечен на 2023-й и 2024 г. соответственно. Об этом же говорит и представитель компании CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки. После окончания строительных работ X5 Group возьмет оба склада в аренду: один из них – на 30 000 кв. м – пойдет на нужды торговой сети «Пятерочка», второй – на 10 000 кв. м – снимет «Чижик».

X5 Group – крупнейший по обороту российский ритейлер. На конец III квартала 2022 г. под управлением компании находилось 20 227 торговых точек, из них 18 865 магазинов «Пятерочка», 972 супермаркета «Перекресток», 17 гипермаркетов «Карусель» и 316 дискаунтеров «Чижик». По итогам девяти месяцев 2022 г. выручка ритейлера выросла на 19,5% год к году – до 1,897 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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