X5 Group может арендовать крупный склад в Нижегородской области

Компания «Центр-сервис» построит для ритейлера X5 Group на территории логопарка «Транспортно-логистический терминал «Восточный» в Дзержинске (Нижегородская обл.) складской комплекс общей площадью 45 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, стороны достигли принципиальных договоренностей по этому поводу, но соглашение пока не подписано. Это должно произойти в ближайшее время. Представитель X5 Group от комментариев отказался. Но представитель «Центр-сервиса» Виктор Доманов подтвердил, что компания построит для ритейлера два объекта в «Восточном», их ввод в эксплуатацию намечен на 2023-й и 2024 г. соответственно. Об этом же говорит и представитель компании CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки. После окончания строительных работ X5 Group возьмет оба склада в аренду: один из них – на 30 000 кв. м – пойдет на нужды торговой сети «Пятерочка», второй – на 10 000 кв. м – снимет «Чижик».