Dominanta бизнесмена Дениса Бородако начинает первый самостоятельный девелоперский проект

Dominanta бизнесмена Дениса Бородако начинает первый самостоятельный девелоперский проектОна планирует возвести в Раменках на западе Москвы жилой комплекс
Компания Dominanta Дениса Бородако приобрела под строительство жилья 1,1 га и комплекс зданий на 7414 кв. м в 3-м Сетуньском проезде в Раменках на западе Москвы, рассказал «Ведомостям» один из консультантов, работавших с этой площадкой. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», бизнесмен еще весной этого года создал фирму «Хайд 2», которая зарегистрирована по этому адресу. А возглавляющий ряд его структур Николай Грачев еще раньше стал генеральным директором АО «ЦКБ энергоремонт», которому и принадлежат права на участок и здания в Раменках. Бородако через своего представителя информацию о сделке подтвердил. Он пояснил, что общая площадь участков чуть больше – 1,7 га, на них планируется построить проект премиум-класса, включающий помимо жилой части еще и объекты коммерческого назначения. О сроках его реализации он говорить отказался.
Сейчас в 3-м Сетуньском проезде находится бизнес-центр, площади в котором, в частности, занимает ритейлер «Верный». В ноябре 2021 г. Градостроительно-земельная комиссия разрешила построить на трех участках по этому адресу многоэтажный жилой комплекс, а также объекты здравоохранения, образования, бытового обслуживания, общественного питания и проч., сообщил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. Площадь проекта, по его словам, составит около 51 500 кв. м, из которых 40 000 кв. м – жилье. Инвестиции в него директор департамента недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает в 6,5–7,5 млрд руб., а выручку от продажи лотов – в 16–18 млрд руб. Сейчас средняя цена в новостройках на западе Москвы составляет около 460 000 руб. за 1 кв. м, говорит коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Морбеис.