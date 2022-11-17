Dominanta бизнесмена Дениса Бородако начинает первый самостоятельный девелоперский проект

Компания Dominanta Дениса Бородако приобрела под строительство жилья 1,1 га и комплекс зданий на 7414 кв. м в 3-м Сетуньском проезде в Раменках на западе Москвы, рассказал «Ведомостям» один из консультантов, работавших с этой площадкой. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», бизнесмен еще весной этого года создал фирму «Хайд 2», которая зарегистрирована по этому адресу. А возглавляющий ряд его структур Николай Грачев еще раньше стал генеральным директором АО «ЦКБ энергоремонт», которому и принадлежат права на участок и здания в Раменках. Бородако через своего представителя информацию о сделке подтвердил. Он пояснил, что общая площадь участков чуть больше – 1,7 га, на них планируется построить проект премиум-класса, включающий помимо жилой части еще и объекты коммерческого назначения. О сроках его реализации он говорить отказался.