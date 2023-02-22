Один из крупнейших в Москве торговых центров «Метрополис» может потерять часть арендаторов

О том, что расположенный рядом со ст. м. «Войковская» торгово-развлекательный комплекс «Метрополис» ужесточает условия договоров с арендаторами, чьи контракты истекают в ближайшее время, «Ведомостям» рассказал директор департамента управления недвижимостью сети «Шоколадница» Дмитрий Томилин. По его словам, владельцы объекта предложили компании ставку в евро без фиксации верхней границы курса валюты, а также индексировали ее на 5% по сравнению с предыдущим соглашением. Кроме того, договор нельзя будет расторгнуть в течение трех лет. Такие условия контрактов подтвердили представители двух других сетей-арендаторов площадей в «Метрополисе».