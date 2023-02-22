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Один из крупнейших в Москве торговых центров «Метрополис» может потерять часть арендаторов

Это связано с тем, что владельцы комплекса перед его продажей ужесточили условия договоров
Маргарита Соболь
«Метрополис» называют одним из самых дорогих торговых центров в Москве / Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что расположенный рядом со ст. м. «Войковская» торгово-развлекательный комплекс «Метрополис» ужесточает условия договоров с арендаторами, чьи контракты истекают в ближайшее время, «Ведомостям» рассказал директор департамента управления недвижимостью сети «Шоколадница» Дмитрий Томилин. По его словам, владельцы объекта предложили компании ставку в евро без фиксации верхней границы курса валюты, а также индексировали ее на 5% по сравнению с предыдущим соглашением. Кроме того, договор нельзя будет расторгнуть в течение трех лет. Такие условия контрактов подтвердили представители двух других сетей-арендаторов площадей в «Метрополисе».

В самом комплексе на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных