Группа ТЭН выставила на торги часть торгово-развлекательных центров

Речь идет о комплексах «Косино парк» (80 000 кв. м) на ул. Святоозерской, «Облака» (96 000 кв. м) на Ореховом бульваре, «Л-153» (70 000 кв. м) на ул. Люблинской и двух очередях центра «Город» (совокупно 154 890 кв. м) на Рязанском проспекте. В общей сложности ТЭН намерена выручить за эти проекты около 12,6 млрд руб. Все они продаются по отдельности, аукционы должны пройти в середине мая. Представитель группы ТЭН на запрос «Ведомостей» не ответил.