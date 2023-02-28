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Группа ТЭН выставила на торги часть торгово-развлекательных центров

Продать их можно только с большим дисконтом
Дарья Молоткова Антон Филатов
vk.com/tcl153

Связанный с группой ТЭН закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Актив – премьер траст» в середине февраля 2023 г. выставил на продажу пять торгово-развлекательных центров (ТРЦ) на юго-востоке Москвы. Информация о торгах по этим объектам опубликована на сайте электронной торговой площадки «Сбер А».

Речь идет о комплексах «Косино парк» (80 000 кв. м) на ул. Святоозерской, «Облака» (96 000 кв. м) на Ореховом бульваре, «Л-153» (70 000 кв. м) на ул. Люблинской и двух очередях центра «Город» (совокупно 154 890 кв. м) на Рязанском проспекте. В общей сложности ТЭН намерена выручить за эти проекты около 12,6 млрд руб. Все они продаются по отдельности, аукционы должны пройти в середине мая. Представитель группы ТЭН на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных