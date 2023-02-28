Группа ТЭН выставила на торги часть торгово-развлекательных центров

Группа ТЭН выставила на торги часть торгово-развлекательных центровПродать их можно только с большим дисконтом
Связанный с группой ТЭН закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Актив – премьер траст» в середине февраля 2023 г. выставил на продажу пять торгово-развлекательных центров (ТРЦ) на юго-востоке Москвы. Информация о торгах по этим объектам опубликована на сайте электронной торговой площадки «Сбер А».
Речь идет о комплексах «Косино парк» (80 000 кв. м) на ул. Святоозерской, «Облака» (96 000 кв. м) на Ореховом бульваре, «Л-153» (70 000 кв. м) на ул. Люблинской и двух очередях центра «Город» (совокупно 154 890 кв. м) на Рязанском проспекте. В общей сложности ТЭН намерена выручить за эти проекты около 12,6 млрд руб. Все они продаются по отдельности, аукционы должны пройти в середине мая. Представитель группы ТЭН на запрос «Ведомостей» не ответил.