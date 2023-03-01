«Киевская площадь» может построить жилой квартал около гостиницы «Украина»

Компания «Азалия» в середине ноября 2022 г. получила права на участок площадью 5 га за гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее «Украина») на Кутузовском проспекте. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Основным владельцем «Азалии», по данным «СПАРК-Интерфакса», является Ялчин Гасанов. Он может быть связан с группой «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. К примеру, Гасанову принадлежит доля в ООО «Пламя», на балансе которого находится оптово-распределительный центр «Фуд сити» на Калужском шоссе. Он также был совладельцем фирм «Высотка» и «Южный молл». «Высотка» – собственник Radisson Collection Hotel Moscow, «Южный молл» владеет бывшей территорией рынка «Эмерал» в Восточном Бирюлеве. Все эти объекты входят в портфель «Киевской площади».