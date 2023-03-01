Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

«Киевская площадь» может построить жилой квартал около гостиницы «Украина»

Общие инвестиции в участок и строительство могут достигать 65 млрд руб.
Дарья Молоткова Антон Филатов
Площадку около бывшей гостиницы «Украина» пытаются застроить уже много лет / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Азалия» в середине ноября 2022 г. получила права на участок площадью 5 га за гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее «Украина») на Кутузовском проспекте. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Основным владельцем «Азалии», по данным «СПАРК-Интерфакса», является Ялчин Гасанов. Он может быть связан с группой «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. К примеру, Гасанову принадлежит доля в ООО «Пламя», на балансе которого находится оптово-распределительный центр «Фуд сити» на Калужском шоссе. Он также был совладельцем фирм «Высотка» и «Южный молл». «Высотка» – собственник Radisson Collection Hotel Moscow, «Южный молл» владеет бывшей территорией рынка «Эмерал» в Восточном Бирюлеве. Все эти объекты входят в портфель «Киевской площади».

Связаться с Гасановым «Ведомостям» не удалось. Представитель «Киевской площади» подтвердил, что проект на Кутузовском проспекте принадлежит ей. Сейчас идет его разработка.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных