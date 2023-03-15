На месте старых московских домов могут появиться гостиницы

На месте старых московских домов могут появиться гостиницыСтоличная мэрия ищет инвесторов, с которыми будут заключены концессионные соглашения
Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) проведет конкурс на реконструкцию трех ветхих жилых домов в центре и на западе Москвы. Как сказано в лотовой документации, опубликованной на инвестиционном портале города, речь идет о зданиях на Киевской улице (1151 кв. м) рядом со ст. м. «Студенческая», в Брошевском переулке (524 кв. м) рядом с Таганским парком и в Большом Сухаревском переулке (506 кв. м). Эти объекты, по данным Росреестра, были построены в период с 1875 по 1917 г. Судя по фотографиям, они давно не используются.
С инвестором, как сказано в лотовой документации, будет заключен договор концессии на перестройку этих объектов в гостиницы, т. е. собственником комплексов останется город, но заниматься их эксплуатацией будет победитель конкурса. Заявки принимаются до июля. Сами объекты перейдут им бесплатно, но они должны будут вложить в них не менее 436 млн руб. Представитель ДИиПП подтвердил, что основная цель проекта – создание гостиничной сети с классификацией не ниже «3 звезды». По его словам, в обязанности победителя конкурса также войдет оснащение объектов новым оборудованием, инвентарем и мебелью.