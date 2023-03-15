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На месте старых московских домов могут появиться гостиницы

Столичная мэрия ищет инвесторов, с которыми будут заключены концессионные соглашения
Дарья Молоткова Антон Филатов
Гостиницы в таких объектах будут востребованы при наличии высокого качества управления / investmoscow.ru

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) проведет конкурс на реконструкцию трех ветхих жилых домов в центре и на западе Москвы. Как сказано в лотовой документации, опубликованной на инвестиционном портале города, речь идет о зданиях на Киевской улице (1151 кв. м) рядом со ст. м. «Студенческая», в Брошевском переулке (524 кв. м) рядом с Таганским парком и в Большом Сухаревском переулке (506 кв. м). Эти объекты, по данным Росреестра, были построены в период с 1875 по 1917 г. Судя по фотографиям, они давно не используются.

С инвестором, как сказано в лотовой документации, будет заключен договор концессии на перестройку этих объектов в гостиницы, т. е. собственником комплексов останется город, но заниматься их эксплуатацией будет победитель конкурса. Заявки принимаются до июля. Сами объекты перейдут им бесплатно, но они должны будут вложить в них не менее 436 млн руб. Представитель ДИиПП подтвердил, что основная цель проекта – создание гостиничной сети с классификацией не ниже «3 звезды». По его словам, в обязанности победителя конкурса также войдет оснащение объектов новым оборудованием, инвентарем и мебелью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных