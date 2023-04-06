«Метрополис», один из крупнейших торговых центров Москвы, сменил владельца

«Метрополис» – один из самых популярных торгово-развлекательных комплексов в Москве. Он был построен казахстанским девелопером Capital Partners в 2009 г. Спустя несколько лет компания продала этот объект фонду под управлением американской компании Morgan Stanley за $1,2 млрд, тогда это была крупнейшая сделка на российском рынке недвижимости за всю его историю. Позже половину комплекса выкупил фонд американского девелопера Hines. Последний, как утверждают два консультанта, работавших с «Метрополисом», до сделки с Balchug Capital был единственным владельцем торгового центра. Когда Morgan Stanley вышел из этого проекта, неизвестно. Один из консультантов уверяет, что это случилось «сравнительно недавно». Официальный представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. Запрос в Hines остался без ответа.