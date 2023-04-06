«Метрополис», один из крупнейших торговых центров Москвы, сменил владельца

«Метрополис», один из крупнейших торговых центров Москвы, сменил владельцаЕго приобрел армянский инвестфонд Balchug Capital
Новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе, стал инвестфонд Balchug Capital. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель. Эту информацию подтвердили и в консалтинговой компании IBC Real Estate, которая выступала консультантом этой сделки. По их словам, покупка ранее была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Сумму сделки представитель Balchug Capital конкретизировать отказался, сообщив лишь, что цена была «привлекательной».
«Метрополис» – один из самых популярных торгово-развлекательных комплексов в Москве. Он был построен казахстанским девелопером Capital Partners в 2009 г. Спустя несколько лет компания продала этот объект фонду под управлением американской компании Morgan Stanley за $1,2 млрд, тогда это была крупнейшая сделка на российском рынке недвижимости за всю его историю. Позже половину комплекса выкупил фонд американского девелопера Hines. Последний, как утверждают два консультанта, работавших с «Метрополисом», до сделки с Balchug Capital был единственным владельцем торгового центра. Когда Morgan Stanley вышел из этого проекта, неизвестно. Один из консультантов уверяет, что это случилось «сравнительно недавно». Официальный представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. Запрос в Hines остался без ответа.