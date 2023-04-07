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Количество элитных квартир в московских новостройках за последний год выросло почти в два раза

Это связано со снижением спроса на такую недвижимость и с выходом новых проектов
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Общее предложение квартир и апартаментов на московском первичном рынке элитной недвижимости в I квартале 2023 г. составляло 2100 лотов, это на 90% больше, чем было годом ранее, следует из отчета консалтинговой компании NF Group. А по сравнению с концом 2022 г. рост составил 14%. Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова утверждает, что сейчас в продаже находится порядка 2500 элитных квартир и апартаментов. Заместитель генерального директора компании «Аеон девелопмент» Марина Мальцева также говорит о том, что по сравнению с 2022 г. объем предложения в элитном и премиум-сегменте вырос практически в два раза, но абсолютных цифр она не привела.

Такую тенденцию Мальцева объясняет выходом на рынок ранее запланированных проектов с большим количеством лотов. Об этом же говорит и Раджабова. В качестве примеров она приводит клубные дома «Вознесенский 11/3» и «Петровский» и жилые комплексы «Хамовники 12», Nicolе и Luce. Во II квартале темпы запуска проектов, вероятно, окажутся еще выше, ведь в данный период девелоперы традиционно действуют активнее, чем в начале года, полагает Раджабова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных