Количество элитных квартир в московских новостройках за последний год выросло почти в два раза

Общее предложение квартир и апартаментов на московском первичном рынке элитной недвижимости в I квартале 2023 г. составляло 2100 лотов, это на 90% больше, чем было годом ранее, следует из отчета консалтинговой компании NF Group. А по сравнению с концом 2022 г. рост составил 14%. Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова утверждает, что сейчас в продаже находится порядка 2500 элитных квартир и апартаментов. Заместитель генерального директора компании «Аеон девелопмент» Марина Мальцева также говорит о том, что по сравнению с 2022 г. объем предложения в элитном и премиум-сегменте вырос практически в два раза, но абсолютных цифр она не привела.