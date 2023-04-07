Количество элитных квартир в московских новостройках за последний год выросло почти в два раза

Количество элитных квартир в московских новостройках за последний год выросло почти в два разаЭто связано со снижением спроса на такую недвижимость и с выходом новых проектов
Общее предложение квартир и апартаментов на московском первичном рынке элитной недвижимости в I квартале 2023 г. составляло 2100 лотов, это на 90% больше, чем было годом ранее, следует из отчета консалтинговой компании NF Group. А по сравнению с концом 2022 г. рост составил 14%. Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова утверждает, что сейчас в продаже находится порядка 2500 элитных квартир и апартаментов. Заместитель генерального директора компании «Аеон девелопмент» Марина Мальцева также говорит о том, что по сравнению с 2022 г. объем предложения в элитном и премиум-сегменте вырос практически в два раза, но абсолютных цифр она не привела.
Такую тенденцию Мальцева объясняет выходом на рынок ранее запланированных проектов с большим количеством лотов. Об этом же говорит и Раджабова. В качестве примеров она приводит клубные дома «Вознесенский 11/3» и «Петровский» и жилые комплексы «Хамовники 12», Nicolе и Luce. Во II квартале темпы запуска проектов, вероятно, окажутся еще выше, ведь в данный период девелоперы традиционно действуют активнее, чем в начале года, полагает Раджабова.