Группа ТЭН вышла из состава собственников торгово-развлекательного центра на востоке Москвы

«Город Косино» общей площадью 130 000 кв. м был открыт в конце 2021 г. Девелопером комплекса выступала группа ТЭН, которая годом ранее привлекла в этот проект в качестве партнера «Газпромбанк-инвест». Среди арендаторов объекта – Globus, Familia, Cozy Home, Decathlon, «Рив гош» и проч. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», еще одним кредитором «Строй инвеста» является Сбербанк. Эта финансовая организация с января по май 2023 г. несколько раз сообщала о намерении обратиться в суд о признании этой компании банкротом, по данным сервиса «Федресурс». Представитель банка на запрос «Ведомостей» не ответил. Договариваться о реструктуризации кредита Сбербанка теперь будет новый владелец, говорят два консультанта, работавших с «Городом Косино».