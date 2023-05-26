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Группа ТЭН вышла из состава собственников торгово-развлекательного центра на востоке Москвы

Единственным владельцем комплекса «Город Косино» стал «Газпромбанк-инвест»
Дарья Молоткова Антон Филатов
kosino.gorod.tc

Принадлежащая Газпромбанку компания «Газпромбанк-инвест» увеличила свою долю в ООО «Строй инвест», на балансе которого находится торгово-развлекательный центр «Город Косино» на Новоухтомском шоссе, с 50 до 100%. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 6 мая. Владельцем половины этого объекта был закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Актив-премьер траст», связанный с группой ТЭН. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Заместитель генерального директора «Газпромбанк-инвеста» Андрей Хитров пояснил «Ведомостям», что переход долей произошел в рамках одного из этапов рефинансирования старшего кредита (обязательства по ним возмещаются в первую очередь. – «Ведомости»). Других подробностей он не привел.

«Город Косино» общей площадью 130 000 кв. м был открыт в конце 2021 г. Девелопером комплекса выступала группа ТЭН, которая годом ранее привлекла в этот проект в качестве партнера «Газпромбанк-инвест». Среди арендаторов объекта – Globus, Familia, Cozy Home, Decathlon, «Рив гош» и проч. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», еще одним кредитором «Строй инвеста» является Сбербанк. Эта финансовая организация с января по май 2023 г. несколько раз сообщала о намерении обратиться в суд о признании этой компании банкротом, по данным сервиса «Федресурс». Представитель банка на запрос «Ведомостей» не ответил. Договариваться о реструктуризации кредита Сбербанка теперь будет новый владелец, говорят два консультанта, работавших с «Городом Косино».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных