Группа ТЭН вышла из состава собственников торгово-развлекательного центра на востоке Москвы

Группа ТЭН вышла из состава собственников торгово-развлекательного центра на востоке МосквыЕдинственным владельцем комплекса «Город Косино» стал «Газпромбанк-инвест»
Принадлежащая Газпромбанку компания «Газпромбанк-инвест» увеличила свою долю в ООО «Строй инвест», на балансе которого находится торгово-развлекательный центр «Город Косино» на Новоухтомском шоссе, с 50 до 100%. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 6 мая. Владельцем половины этого объекта был закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Актив-премьер траст», связанный с группой ТЭН. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. Заместитель генерального директора «Газпромбанк-инвеста» Андрей Хитров пояснил «Ведомостям», что переход долей произошел в рамках одного из этапов рефинансирования старшего кредита (обязательства по ним возмещаются в первую очередь. – «Ведомости»). Других подробностей он не привел.
«Город Косино» общей площадью 130 000 кв. м был открыт в конце 2021 г. Девелопером комплекса выступала группа ТЭН, которая годом ранее привлекла в этот проект в качестве партнера «Газпромбанк-инвест». Среди арендаторов объекта – Globus, Familia, Cozy Home, Decathlon, «Рив гош» и проч. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», еще одним кредитором «Строй инвеста» является Сбербанк. Эта финансовая организация с января по май 2023 г. несколько раз сообщала о намерении обратиться в суд о признании этой компании банкротом, по данным сервиса «Федресурс». Представитель банка на запрос «Ведомостей» не ответил. Договариваться о реструктуризации кредита Сбербанка теперь будет новый владелец, говорят два консультанта, работавших с «Городом Косино».