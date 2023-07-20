Росимущество продало одно из старейших полиграфических предприятий России

Само предприятие считается одной из старейших типографий в стране: оно было создано еще в 1876 г. По данным Российской книжной палаты (РКП), в 2022 г. общий тираж непериодических изданий московской Первой образцовой типографии и трех филиалов общества (в Ульяновске, Кирове, Чехове) составил почти 77,8 млн экземпляров. Данные по тиражам еще одного филиала общества – «Нижполиграф» – в отчете РКП отсутствуют. Выручка компании за указанный период составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 148,4 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».