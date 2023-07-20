Росимущество продало одно из старейших полиграфических предприятий России

Росимущество продало одно из старейших полиграфических предприятий РоссииРазвитием Первой образцовой типографии займется бывший совладелец здания ЦУМа
Бизнесмен Денис Избрехт стал победителем организованных Росимуществом торгов по продаже 100% акций АО «Первая образцовая типография», следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «ГИС торги». При стартовой цене в 2,99 млрд руб. он предложил за лот 4,93 млрд руб. Другие претенденты в протоколе не указаны. Представитель бизнесмена информацию о победе в аукционе подтвердил. Представитель Первой образцовой типографии заявил, что все производственные филиалы компании работают в стабильном режиме и выполняют все обязательства по заключенным договорам.
Само предприятие считается одной из старейших типографий в стране: оно было создано еще в 1876 г. По данным Российской книжной палаты (РКП), в 2022 г. общий тираж непериодических изданий московской Первой образцовой типографии и трех филиалов общества (в Ульяновске, Кирове, Чехове) составил почти 77,8 млн экземпляров. Данные по тиражам еще одного филиала общества – «Нижполиграф» – в отчете РКП отсутствуют. Выручка компании за указанный период составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 148,4 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».