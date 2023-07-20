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Росимущество продало одно из старейших полиграфических предприятий России

Развитием Первой образцовой типографии займется бывший совладелец здания ЦУМа
Дарья Молоткова Антон Филатов Мария Истомина
printindustry.ru

Бизнесмен Денис Избрехт стал победителем организованных Росимуществом торгов по продаже 100% акций АО «Первая образцовая типография», следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «ГИС торги». При стартовой цене в 2,99 млрд руб. он предложил за лот 4,93 млрд руб. Другие претенденты в протоколе не указаны. Представитель бизнесмена информацию о победе в аукционе подтвердил. Представитель Первой образцовой типографии заявил, что все производственные филиалы компании работают в стабильном режиме и выполняют все обязательства по заключенным договорам.

Само предприятие считается одной из старейших типографий в стране: оно было создано еще в 1876 г. По данным Российской книжной палаты (РКП), в 2022 г. общий тираж непериодических изданий московской Первой образцовой типографии и трех филиалов общества (в Ульяновске, Кирове, Чехове) составил почти 77,8 млн экземпляров. Данные по тиражам еще одного филиала общества – «Нижполиграф» – в отчете РКП отсутствуют. Выручка компании за указанный период составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 148,4 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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