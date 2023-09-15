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Девелопер элитного жилья Vesper выходит на рынок промышленной недвижимости

Компания построит крупный пищевой кластер в новой Москве
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Принадлежащая Vesper фирма «Ядро вкуса» арендовала на пять лет у столичной мэрии участок общей площадью 23,5 га в поселке Щаповское в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что город одобрил структуре девелопера выделение данной площадки. На ней Vesper планирует построить крупный пищевой кластер, на территории которого будут размещены различные производства, занимающиеся продовольствием. Его общая площадь составит 155 000 кв. м, говорит источник, близкий к сделке. «Развитие пищевой промышленности сейчас является одним из приоритетных направлений экономики, и компания планирует создать в новой Москве новый высокотехнологичный комплекс», – сообщил представитель Vesper.

Для самого девелопера это будет первый проект в сегменте промышленной недвижимости. Исторически он специализировался на строительстве элитного жилья в центре столицы. Среди его проектов – дома «Булгаков» в Большом Козихинском переулке и «Современник» на Чистых прудах, гостинично-жилой комплекс Vesper рядом со ст. м. «Маяковская» и др. Владельцы девелопера – Борис Азаренко и Денис Китаев. Финансовые показатели компании не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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