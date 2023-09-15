Девелопер элитного жилья Vesper выходит на рынок промышленной недвижимости

Принадлежащая Vesper фирма «Ядро вкуса» арендовала на пять лет у столичной мэрии участок общей площадью 23,5 га в поселке Щаповское в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что город одобрил структуре девелопера выделение данной площадки. На ней Vesper планирует построить крупный пищевой кластер, на территории которого будут размещены различные производства, занимающиеся продовольствием. Его общая площадь составит 155 000 кв. м, говорит источник, близкий к сделке. «Развитие пищевой промышленности сейчас является одним из приоритетных направлений экономики, и компания планирует создать в новой Москве новый высокотехнологичный комплекс», – сообщил представитель Vesper.