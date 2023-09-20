Сбербанк нашел покупателя на бывшую сеть торговых центров группы «Регион»

Новым владельцем ООО «Сибирские городки», которому принадлежат 13 одноименных торгово-развлекательных центров общей площадью 173 000 кв. м в Кемеровской области и Красноярском крае, стала фирма «Онлайн финанс». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 сентября. Связаться с представителем покупателя не удалось. Запрос в Сбербанк, который занимался продажей этих объектов, остался без ответа. В протоколе торгов, который опубликован на сайте торговой площадки «Сбербанк АСТ», сказано, что аукцион состоялся, на участие в нем была подана одна заявка, победитель там не указан.