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Сбербанк нашел покупателя на бывшую сеть торговых центров группы «Регион»

13 «Сибирских городков» могли достаться фирме, близкой к кемеровскому девелоперу «Мера»
Анастасия Ковалева
vk.com/sib.gorodok

Новым владельцем ООО «Сибирские городки», которому принадлежат 13 одноименных торгово-развлекательных центров общей площадью 173 000 кв. м в Кемеровской области и Красноярском крае, стала фирма «Онлайн финанс». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 сентября. Связаться с представителем покупателя не удалось. Запрос в Сбербанк, который занимался продажей этих объектов, остался без ответа. В протоколе торгов, который опубликован на сайте торговой площадки «Сбербанк АСТ», сказано, что аукцион состоялся, на участие в нем была подана одна заявка, победитель там не указан.

Фирма «Онлайн финанс» может быть связана с кемеровским девелопером «Мера», говорит один из консультантов, работавших с этой компанией. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», новым гендиректором ООО «Сибирские городки» стала Мария Борисенко. Она руководит фирмой «Сибнедвижимость», которая принадлежит бизнесмену Сергею Седову. Он, в свою очередь, владеет 50% ООО «ГК «Мера». Запрос в эту компанию остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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