Сбербанк нашел покупателя на бывшую сеть торговых центров группы «Регион»13 «Сибирских городков» могли достаться фирме, близкой к кемеровскому девелоперу «Мера»
Новым владельцем ООО «Сибирские городки», которому принадлежат 13 одноименных торгово-развлекательных центров общей площадью 173 000 кв. м в Кемеровской области и Красноярском крае, стала фирма «Онлайн финанс». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 18 сентября. Связаться с представителем покупателя не удалось. Запрос в Сбербанк, который занимался продажей этих объектов, остался без ответа. В протоколе торгов, который опубликован на сайте торговой площадки «Сбербанк АСТ», сказано, что аукцион состоялся, на участие в нем была подана одна заявка, победитель там не указан.
Фирма «Онлайн финанс» может быть связана с кемеровским девелопером «Мера», говорит один из консультантов, работавших с этой компанией. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», новым гендиректором ООО «Сибирские городки» стала Мария Борисенко. Она руководит фирмой «Сибнедвижимость», которая принадлежит бизнесмену Сергею Седову. Он, в свою очередь, владеет 50% ООО «ГК «Мера». Запрос в эту компанию остался без ответа.