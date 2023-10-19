В России создают ассоциацию технических заказчиков

Также Малахов обратил внимание на кадровый дефицит у заказчиков: часто они не могут качественно сформулировать техническое задание, что приводит к тому, что на его согласование уходит много время: «В сегменте промышленного строительства фармацевтических заводов на это уходит 3–4 года вместо одного планового. За это время может быть поставлена под вопрос актуальность самой задачи, да и в целом потерян смысл проекта», – пояснил он. Именно технический заказчик будет заниматься решением этой проблемы: к его задачам будет относиться своевременное согласование техзадания, контроль за соблюдением сроков, стоимости и качества строительства, а также на него будет возложена ответственность за достижение запланированных показателей.