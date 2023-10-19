В России создают ассоциацию технических заказчиков

В России создают ассоциацию технических заказчиковЭто будет способствовать завершению проектов в срок и снижению строительных рисков, обещают подписанты меморандума
До конца текущего года при поддержке Минстроя будет создана ассоциация технических заказчиков. Соответствующий меморандум о создании «Национального объединения технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительства» подписали представители инжиниринговых, подрядных и проектных компаний в области управления и контроля за строительством. Основная задача ассоциации будет заключаться в объединении компетентных компаний и создании правил игры, которые позволят всем участникам рынка пользоваться квалифицированными услугами, пояснил «Ведомостям» один из подписантов меморандума и член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Праймкей» Олег Малахов.
При этом правила работы будут носить рекомендательный характер. «Сейчас огромное количество недостроенных проектов, которые останавливаются на разных стадиях, это надо исправлять», – сказал Малахов. В будущем членство в ассоциации будет подтверждением компетентности технического заказчика, считает он.
Также Малахов обратил внимание на кадровый дефицит у заказчиков: часто они не могут качественно сформулировать техническое задание, что приводит к тому, что на его согласование уходит много время: «В сегменте промышленного строительства фармацевтических заводов на это уходит 3–4 года вместо одного планового. За это время может быть поставлена под вопрос актуальность самой задачи, да и в целом потерян смысл проекта», – пояснил он. Именно технический заказчик будет заниматься решением этой проблемы: к его задачам будет относиться своевременное согласование техзадания, контроль за соблюдением сроков, стоимости и качества строительства, а также на него будет возложена ответственность за достижение запланированных показателей.
Замруководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев добавил, что на практике сроки сдачи объектов задерживаются от запланированных от одного дня до 10 лет. Два ключевых вопроса, которые следует решить, – это введение персональной ответственности за это и подготовка кадров, которых не хватает, считает он. Без правильного управления строительством при том объеме, который запланирован в рамках стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г., его не получится реализовать с должным качеством и в нужные сроки, подчеркнул первый замминистра строительства Александр Ломакин. Это будет касаться жилья, сопутствующей инфраструктуры, дорог и инженерных сетей. В связи с этим, говорит Ломакин, необходимо автоматизировать функции техзаказчика и минимизировать человеческий фактор.
Доля коммерческих строительных проектов, для которых характерны срыв сроков, низкое качество и превышение бюджетов строительства, в среднесрочной перспективе составляет более 40–50%, добавил старший партнер ГК «Смарт инжинирс» Алексей Никитин в ходе обсуждения. Такие ситуации чреваты заморозкой проекта. Кроме того, компания пришла к выводу, что в 79% случаев техзаказчик привлекается только в ходе строительства, тогда как он должен быть задействован уже на предварительном этапе.
Рынок услуг независимого технического заказчика в России не сформирован, считает гендиректор ГК «Смарт инжинирс» Хусейн Плиев. Об этом говорит, например, отсутствие реестра и рейтинга компаний, профессиональных объединений, общего регламента и стандартов этой деятельности, «адекватного ценообразования», а также нет ответственности за результат деятельности, пояснил он. Заказчик строительства в России, особенно в среднем сегменте (инвестиционно-строительный проект от 500 000 до 5 млрд руб.), не обладает необходимыми компетенциями и ресурсами для профуправления. Создание такого рынка – «это вопрос технологической и национальной безопасности», резюмировал он.
Вопрос о том, нужен ли технический заказчик, вообще не стоит: он необходим «с первых минут» создания проекта, сказал начальник департамента эксплуатации и строительства Газпромбанка Николай Пешков. «Стройка без технического заказчика сравнима с дайвингом в соленом море без маски: ты не понимаешь, куда плывешь, куда несет тебя течение и кто тебя покусает по дороге», – пояснил он.
В процессе стройки задействовано много участников: заказчик, проектировщик, подрядчики, поставщики, вмешиваются контрольные органы и «в каждом узле взаимодействия» между ними заложены юридические риски и возможные конфликты, обозначил проблему доцент кафедры гражданского права КФУ и директор «Стройкапиталконсалтинга» Константин Егоров. Нужна прозрачная методология выстраивания отношений: начиная с инвестора и заканчивая подрядчиком, добавил директор блока проектного контроля УК «Русхим» Андрей Лебедев. Также необходимо сформировать единые технические требования к успешности проектов и к проектной команде, считает он.