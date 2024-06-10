Миллиардер Рыбаков нашел место под строительство первого «Города будущего»

Основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков выкупил у входящей в группу ВТБ компании «Галс-девелопмент» 88 га рядом с коттеджным поселком «Европа» на Ильинском шоссе в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки. По их словам, участок обошелся бизнесмену примерно в 1 млрд руб. Представители Рыбакова и «Галс-девелопмента» факт заключения договора купли-продажи данной площадки подтвердили. По словам первого, территория приобретена под строительство «Города будущего». Точные параметры проекта он не уточнил. Директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев считает, что площадь участка позволяет возвести там примерно 500 000 кв. м недвижимости. Первая очередь комплекса, который будет реализован в несколько этапов, составит 200 000 кв. м, из которых 150 000 кв. м придется на жилье, а остальное – на объекты инфраструктуры (торгово-деловой и культурный центры, школа, фитнес-клуб), говорит представитель Рыбакова. По его словам, в перспективе концепция проекта предполагает объединение участка с соседними площадками. Другие детали он не раскрыл.