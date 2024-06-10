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Миллиардер Рыбаков нашел место под строительство первого «Города будущего»

Его структура выкупила под эти цели почти 90 га на Ильинском шоссе в Подмосковье
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Основатель корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков выкупил у входящей в группу ВТБ компании «Галс-девелопмент» 88 га рядом с коттеджным поселком «Европа» на Ильинском шоссе в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки. По их словам, участок обошелся бизнесмену примерно в 1 млрд руб. Представители Рыбакова и «Галс-девелопмента» факт заключения договора купли-продажи данной площадки подтвердили. По словам первого, территория приобретена под строительство «Города будущего». Точные параметры проекта он не уточнил. Директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев считает, что площадь участка позволяет возвести там примерно 500 000 кв. м недвижимости. Первая очередь комплекса, который будет реализован в несколько этапов, составит 200 000 кв. м, из которых 150 000 кв. м придется на жилье, а остальное – на объекты инфраструктуры (торгово-деловой и культурный центры, школа, фитнес-клуб), говорит представитель Рыбакова. По его словам, в перспективе концепция проекта предполагает объединение участка с соседними площадками. Другие детали он не раскрыл.

Рыбаков – один из самых обеспеченных людей в России. Его состояние журнал Forbes в 2023 г. оценивал в $1,4 млрд (94-е место в рейтинге богатейших бизнесменов страны). Среди его активов – корпорации «Технониколь», которая производит строительные материалы и системы, сеть коворкингов SOK, «Рыбаков фонд» (инвестирует в развитие дошкольного и школьного образования).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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