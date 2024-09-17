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На месте дома крестьянина Колупаева может появиться жилой комплекс или офис

Компания «Мосстройвозрождение» выставила этот объект на продажу
Екатерина Волкова
Яндекс.Панорамы

Компания «Мосстройвозрождение» продает пятиэтажное здание на 769 кв. м, расположенное на Бутырской улице на севере Москвы. Соответствующее объявление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Судя по адресу, речь идет о доходном доме крестьянина Колупаева, который был построен в стиле модерн в 1907–1913 гг. Это здание является последней сохранившейся до наших времен дореволюционной постройкой Бутырской слободы. В «Мосстройвозрождении» на запрос «Ведомостей» не ответили. Сама компания, которая изначально создавалась для реставрации столичных памятников культуры и архитектуры, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до 2019 г. принадлежала департаменту городского имущества Москвы и структуре Сбербанка ООО «Сбербанк-инвестиции». Сейчас ее собственники не разглашаются.

Торги по продаже этого объекта, как следует из лотовой документации, должны пройти в конце октября. Стартовая стоимость – 91,9 млн руб. Партнер NF Group Станислав Бибик считает, что эта цена соответствует рынку. С ним согласен и партнер Commonwealth Partnership Константин Лебедев. Он говорит, что в ходе торгов стоимость комплекса может даже вырасти. Такого же мнения придерживается и директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев. 120 000 руб. за 1 кв. м – низкая цена за дом в таком месте, уверен он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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