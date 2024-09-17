На месте дома крестьянина Колупаева может появиться жилой комплекс или офис

Компания «Мосстройвозрождение» продает пятиэтажное здание на 769 кв. м, расположенное на Бутырской улице на севере Москвы. Соответствующее объявление опубликовано на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Судя по адресу, речь идет о доходном доме крестьянина Колупаева, который был построен в стиле модерн в 1907–1913 гг. Это здание является последней сохранившейся до наших времен дореволюционной постройкой Бутырской слободы. В «Мосстройвозрождении» на запрос «Ведомостей» не ответили. Сама компания, которая изначально создавалась для реставрации столичных памятников культуры и архитектуры, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до 2019 г. принадлежала департаменту городского имущества Москвы и структуре Сбербанка ООО «Сбербанк-инвестиции». Сейчас ее собственники не разглашаются.