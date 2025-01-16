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У люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте сменился собственник

RD Group Гагика Адибекяна могла передать этот объект менеджменту
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Люксембургская RD Property Holdings, связанная с инвестхолдингом RD Group Гагика Адибекяна, продала фирму «Октан плюс альфа», на балансе которой находится премиальный торговый центр «Времена года» (65 982 кв. м) на Кутузовском проспекте, компании «Кэпитал менеджмент». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 20 декабря 2024 г. Ее владельцами выступают партнеры юридической компании CLS Дмитрий Чурин (99%) и Вадим Ковалев (1%). Чурин от комментариев отказался. Вице-президент RD Group Лилит Адибекян отвечать на вопросы «Ведомостей» также не стала.

«Времена года» – один из самых известных люксовых торговых комплексов в Москве. Среди его арендаторов – компании Mercury, Ulyana Sergeenko, Corneliani, Frame, St John, Eleventy и проч. Сам центр был построен в 2007 г. бизнесменом Юрием Тюменцевым в партнерстве с девелоперами «Патеро девелопмент» и «Марр капитал» семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Спустя год он был продан канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. Сумма сделки тогда составляла $500 млн. А через несколько лет этот объект выкупил фонд Romanov Property Holdings Fund, который тогда находился под управлением компании, принадлежавшей Гагику Адибекяну и основателю «Тройки диалог» Рубену Варданяну. В 2018 г. партнеры решили разделить бизнес, и «Времена года» перешли под управление RD Group. Партнер NF Group Станислав Бибик называет этот комплекс одним из самых качественных премиальных объектов Москвы, поэтому он всегда будет интересен инвесторам. Его рыночную стоимость он оценивает в 25–27 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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