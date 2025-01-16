У люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте сменился собственник

У люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте сменился собственникRD Group Гагика Адибекяна могла передать этот объект менеджменту
Люксембургская RD Property Holdings, связанная с инвестхолдингом RD Group Гагика Адибекяна, продала фирму «Октан плюс альфа», на балансе которой находится премиальный торговый центр «Времена года» (65 982 кв. м) на Кутузовском проспекте, компании «Кэпитал менеджмент». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 20 декабря 2024 г. Ее владельцами выступают партнеры юридической компании CLS Дмитрий Чурин (99%) и Вадим Ковалев (1%). Чурин от комментариев отказался. Вице-президент RD Group Лилит Адибекян отвечать на вопросы «Ведомостей» также не стала.
«Времена года» – один из самых известных люксовых торговых комплексов в Москве. Среди его арендаторов – компании Mercury, Ulyana Sergeenko, Corneliani, Frame, St John, Eleventy и проч. Сам центр был построен в 2007 г. бизнесменом Юрием Тюменцевым в партнерстве с девелоперами «Патеро девелопмент» и «Марр капитал» семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Спустя год он был продан канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. Сумма сделки тогда составляла $500 млн. А через несколько лет этот объект выкупил фонд Romanov Property Holdings Fund, который тогда находился под управлением компании, принадлежавшей Гагику Адибекяну и основателю «Тройки диалог» Рубену Варданяну. В 2018 г. партнеры решили разделить бизнес, и «Времена года» перешли под управление RD Group. Партнер NF Group Станислав Бибик называет этот комплекс одним из самых качественных премиальных объектов Москвы, поэтому он всегда будет интересен инвесторам. Его рыночную стоимость он оценивает в 25–27 млрд руб.