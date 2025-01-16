У люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте сменился собственник

«Времена года» – один из самых известных люксовых торговых комплексов в Москве. Среди его арендаторов – компании Mercury, Ulyana Sergeenko, Corneliani, Frame, St John, Eleventy и проч. Сам центр был построен в 2007 г. бизнесменом Юрием Тюменцевым в партнерстве с девелоперами «Патеро девелопмент» и «Марр капитал» семьи экс-сенатора Ралифа Сафина. Спустя год он был продан канадской Ivanhoe Cambridge и австрийской Europolis. Сумма сделки тогда составляла $500 млн. А через несколько лет этот объект выкупил фонд Romanov Property Holdings Fund, который тогда находился под управлением компании, принадлежавшей Гагику Адибекяну и основателю «Тройки диалог» Рубену Варданяну. В 2018 г. партнеры решили разделить бизнес, и «Времена года» перешли под управление RD Group. Партнер NF Group Станислав Бибик называет этот комплекс одним из самых качественных премиальных объектов Москвы, поэтому он всегда будет интересен инвесторам. Его рыночную стоимость он оценивает в 25–27 млрд руб.