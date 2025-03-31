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Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд

Это связано в основном с двукратным увеличением предложения на рынке
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 г. составила 34 000 руб. в месяц. Такие данные приводит сервис «Яндекс аренда». Как отмечает его представитель, таким образом, ставки в целом по стране дешевеют шестой месяц подряд. Они сократились на 17,3% с пикового сентября прошлого года и на 2,3% с февраля 2025 г. Данную тенденцию подтверждает и представитель компании «Циан». Но она считает среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, т. е. самых востребованных на рынке лотов. Так, по ее данным, наем жилья в крупнейших городах России в марте этого года подешевел на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024 г. (39 900 руб. в месяц).

При этом относительно марта 2024 г. рост ставок сохраняется: он составляет 9,1%, по оценке «Яндекс аренды», и 11%, по данным «Циана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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