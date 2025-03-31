Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 г. составила 34 000 руб. в месяц. Такие данные приводит сервис «Яндекс аренда». Как отмечает его представитель, таким образом, ставки в целом по стране дешевеют шестой месяц подряд. Они сократились на 17,3% с пикового сентября прошлого года и на 2,3% с февраля 2025 г. Данную тенденцию подтверждает и представитель компании «Циан». Но она считает среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, т. е. самых востребованных на рынке лотов. Так, по ее данным, наем жилья в крупнейших городах России в марте этого года подешевел на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024 г. (39 900 руб. в месяц).