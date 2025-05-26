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Продажи элитного жилья в Москве упали впервые за семь месяцев

Это связано с дефицитом новых проектов и ростом цен на квартиры
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В апреле в Москве было продано 183 квартиры в элитных новостройках, подсчитала компания Kalinka Ecosystem. По ее данным, это на 15% меньше по сравнению с мартом и на 16% – год к году. Снижение спроса на дорогие квартиры подтверждают и другие брокеры, но цифры у них отличаются.

К примеру, представитель Whitewill говорит, что за последний месяц число сделок сократилось на 16% к марту и на 55% относительно апреля 2024 г. – до 473 лотов. В деньгах, по его данным, продажи упали на 11 и 37% соответственно до 40,8 млрд руб., а в метрах – на 17,2 и 53% до 37 308 кв. м. NF Group оценивает апрельское снижение спроса в 24% (чуть более 160 сделок) год к году, «Intermark городская недвижимость» – в 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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