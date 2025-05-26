Продажи элитного жилья в Москве упали впервые за семь месяцев

К примеру, представитель Whitewill говорит, что за последний месяц число сделок сократилось на 16% к марту и на 55% относительно апреля 2024 г. – до 473 лотов. В деньгах, по его данным, продажи упали на 11 и 37% соответственно до 40,8 млрд руб., а в метрах – на 17,2 и 53% до 37 308 кв. м. NF Group оценивает апрельское снижение спроса в 24% (чуть более 160 сделок) год к году, «Intermark городская недвижимость» – в 10%.