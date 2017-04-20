Единственное в Москве здание Захи Хадид перешло группе «Сафмар» за долги – РБК

Единственное в Москве здание, построенное по проекту Захи Хадид, башня Dominion Tower оказалась в собственности одной из структур группы «Сафмар» семьи Гуцериевых – Шишханова. Это РБК сообщили четыре источника в международных консалтинговых компаниях и подтвердил представитель «Сафмара». Башня находится в промзоне на юго-востоке Москвы, на Шарикоподшипниковской улице. В выписке из ЕГРН указано, что правообладателем объекта площадью 21 400 кв. м с 21 мая 2016 г. является закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) «Сафмар плаза» под управлением УК МДМ.

Башня могла перейти к «Сафмару» от прежнего собственника – «ДоминионМ» – в счет погашения кредита перед «МДМ банком», который в ноябре 2016 г. завершил слияние с Бинбанком, входящим в группу «Сафмар», сообщил источник РБК, информированный о ходе переговоров сторон. О том, что здание досталось «МДМ банку» за долги, сообщил и один из консультантов.

«ДоминионМ» принадлежит девелоперской группе «Пересвет-инвест», одного из крупнейших заемщиков банка «Пересвет». Однако смена собственника бизнес-центра Dominion Tower с проблемами этого банка не связана, подчеркивает РБК. Переговоры по Dominion Tower начались год назад и, скорее всего, завершились уже летом 2016 г., сказал один из источников портала.

Dominion Tower строили с 2008 по 2015 г. Для «Пересвет-инвеста» здание было «имиджевым проектом», компания намеревалась разместить в нем офисы класса А. Осенью 2015 г. представитель «ДоминионМ» говорил, что инвестиции в проект составили 2,3 млрд руб. Несмотря на уникальную архитектуру, рыночная стоимость бизнес-центра находится в пределах 2–2,5 млрд руб., считает директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Алан Балоев, он объясняет, что здание находится в непривлекательном для офисного рынка районе.