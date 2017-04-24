Голосование по сносу пятиэтажек защитят трехуровневой верификацией

На портале «Активный гражданин» при голосовании по вопросам реновации жилищного фонда в Москве будет использоваться трехуровневая система верификации. Руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев в ходе «круглого стола» отметил, что благодаря этому будет максимально достоверно учтено мнение москвичей.

По его словам, жителю пятиэтажки, которая может войти в программу сноса, нужно будет назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, указать номер СНИЛС, номер лицевого счета из единого платежного документа, а также данные документа о собственности на квартиру. После этого в течение четырех дней будет проводиться верификация предоставленных данных в различных ведомствах — МВД, Росреестре, ЕИРЦ и Пенсионном фонде.

«Мы предлагаем как вариант трехуровневую систему верификации. Во-первых, необходимо, чтобы гражданин нашел свой дом, указал свои данные, проголосовал "за" или "против". Для этого нужна достаточно четкая верификация», — сказал Ермолаев. Он отметил, что многие захотят использовать традиционные, неэлектронные способы голосования - они смогут прийти и высказать свое мнение в многофункциональных центрах госуслуг.

Ермолаев добавил, что уже сейчас получено предварительное мнение относительно реновации от более чем 300 000 человек в ходе телефонного опроса. При этом учитывается мнение как собственников квартир в пятиэтажках, так и проживающих по договорам соцнайма.

В свою очередь партнер PricewaterhouseCoopers Кирилл Никитин сообщил в ходе круглого стола, что компания проводила аудит проекта «Активный гражданин», независимый технологический анализ, и не выявила возможностей внутренних и внешних факторов, которые могли бы повлиять на достоверность итогов голосований.