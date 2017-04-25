Дома для военных, начатые «СУ-155», достроят за счет продажи земель Минобороны

Участки земель на Лобненской улице в Дмитровском районе Москвы (8,37 га) и на улице Льва Толстого в Хамовниках (0,32 га), закрепленные на правах бессрочной аренды за ФГУП «Управление имуществом специальных проектов», которое принадлежит Минобороны, перейдут АИЖК. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заочного голосования правительственной комиссии, курирующей развитие жилищного строительства. Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, возглавляющего комиссию, подтвердил проведение заочного голосования. Ни одна из сторон комментировать ситуацию не стала.

После продажи земли АИЖК вернет структуре Минобороны 80% от вырученной суммы, а остальные 20% оставит себе в качестве комиссии за продажу, говорит собеседник издания. Это сравнимо со стоимостью затрат по подготовке участков к торгам.

Военные планируют направить вырученные средства на завершение строительства, начатого для военных группой СУ-155, позже обанкротившейся, говорит знакомый с ситуацией собеседник издания. До 2013 г. «СУ-155» заключила контрактов на строительство жилья для военнослужащих на общую сумму 70,6 млрд руб., но сроки строительства были сорваны. В итоге не состоялся ввод в строй более 15 000 квартир.

Наблюдательный совет АИЖК утвердил сделку по предоставлению ФГАУ УИСП займа на один год, предельная сумма которого составляет 1 млрд руб., но не более 50% суммы рыночной оценки участков, которые запланированы к реализации. Ставка по займу составляет 14%. Собеседник издания уточняет, что средства пойдут на финансирование строительства объектов Минобороны, в том числе той недвижимости, которую обязалась сдать в эксплуатацию «СУ-155».

В начале апреля президент России Владимир Путин пообещал, что жилые дома, недостроенные «СУ-155», закончат в 2018 г. Он подчеркнул, что этот процесс находится на его контроле.