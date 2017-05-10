Завершено создание Единого государственного реестра недвижимости

Росреестр завершил создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает RNS. ЕГРН представляет собой объединенные базы Росреестра и Кадастровой палаты. Создание единого реестра должно было быть завершено 15 декабря прошлого года. Этого не произошло, потому что на тот момент не были доработаны все сервисы, с января 2017 г. на сайте доступ к сервисам открывался поэтапно, пояснили в Росреестре.

«В настоящее время доработаны и доступны сервисы для получения в электронном виде всех востребованных госуслуг Росреестра — регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура и предоставление сведений из ЕГРН. Росреестр находится в процессе разработки такого приказа», — сообщили агенству в ведомстве. Сейчас Росреестр работает о приказе о вводе в промышленную эксплуатацию «Единый государственный реестр недвижимости».