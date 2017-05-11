Власти Москвы уточнили права собственников при внесении хрущевок в программу реновации

Власти столицы внесли изменения в постановление правительства Москвы «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве». Таким образом, власти уточнили права собственников жилых и нежилых помещений пятиэтажек при проведении общих собраний.

Уточнения, в частности, касаются числа собственников, которые могут принимать решение о включении дома в проект реновации. Такое решение может быть принято не менее чем двумя третями собственников дома.

Кроме того, при проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в проект программы реновации представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма.

Эта мера позволит исключить потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит учесть мнение нанимателей, отметили в мэрии.