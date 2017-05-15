В Москве обнаружено около 100 гостиниц с завышенной «звездностью»

Департамент спорта и туризма Москвы провел онлайн-мониторинг отелей и хостелов, сообщается на сайте мэрии. Было выявлено около 100 отелей, завысивших свою категорию в системах онлайн-бронирования booking.com, hrs.com, travel.ru, ostrovok.ru и других.

«Сейчас подавляющая часть гостиниц уже исправила информацию о себе, а с теми, кто этого пока не сделал, ведется работа», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что чаще всего категорию завышали отели без звезд. Как правило, нарушения связаны с тем, что многие отели после процедуры классификации не успели поменять категорию звездности на сайте бронирования.