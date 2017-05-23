Стоимость всей недвижимости в мире оценивается в $228 трлн

Cтоимость всей недвижимости в мире составляет $228 трлн. За этот год ( с начала 2016 г.) она выросла на 5% с $217 трлн. Такие данные приводятся в отчете международного агентства недвижимости Savills.

По подсчетам экспертов компании, основная часть стоимости (3/4) мировой недвижимости приходится на жилье. Суммарно стоимость всего жилья в мире – $168,5 трлн. В мире примерно 2,05 млрд домохозяйств, а значит, средний дом оценивается приблизительно в $82 000. Однако наиболее высокие цены сконцентрированы в развитых странах, главным образом в Северной Америке и Европе.

Наибольший прирост стоимости недвижимости был зафиксирован в сфере коммерческой недвижимости, где совокупная цена всех объектов увеличилась на 7% за год. Совокупная стоимость всех объектов коммерческой недвижимости сейчас составляет $32,3 трлн, из которых $21,8 трлн приходится на объекты, пригодные для инвестиций.