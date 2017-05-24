Около 100 000 строителей приедут на работу в Москву по программе реновации

Программа реновации жилья в Москве потребует привлечения 15 000 проектировщиков и около 100 000 строителей, заявил в эфире телеканала «Дождь» заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Проектировщиков мы планируем найти в городе, а строителей, скорее всего, придется привлекать из других регионов России, например Московской области или других регионов Центрального федерального округа», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что и сегодня многие строители в Москве работают вахтовым методом.