Стали известны первые отказавшиеся от реновации дома в Москве

Во время голосования по программе реновации жилья в Москве определились первые 18 домов, которые, скорее всего, откажутся от сноса. Об этом, как пишет «Мослента», сообщил на пресс-конференции в среду глава общественного штаба по контролю за реализацией программы Александр Козлов.

Эти дома расположены в 13 районах города, в основном в Восточном и Северо-Восточном административных округах. При этом в число потенциальных отказников не входит ни один дом, расположенный в Центральном округе, указывает ТАСС со ссылкой на слова Козлова.

«Меньшинство жителей в этих многоквартирных домах приняли решение и, набрав более одной трети голосов от общего числа, высказались против включения дома. Тем самым они определили судьбу этого дома», - подчеркнул Козлов.

«Это право, это осознанный выбор жителей», - отметил он, добавив, что у владельцев квартир в этих домах еще будет возможность включить дом в программу, если они передумают.

Поддерживают программу реновации жители 4164 домов, что составляет более 90% от числа прголосовавших, еще в 360 домах «за» высказались менее двух третей жильцов. Свой выбор на электронной площадке «Активный гражданин» уже сделали 33% жильцов, чьи квартиры попали в перечень, состоящий из 4546 домов.

Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось 15 мая. В начале 2017 г. президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В мае столичный градоначальник предложил в последнюю очередь сносить дома, жители которых не приняли участия в голосовании. Собянин пообещал, что если треть жителей пятиэтажки проголосуют против, дом снесен не будет.

Переселение жителей начнется осенью 2017 г. Всего программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Первым районом, где начнут реализовывать программу, станет Бескудниково на севере Москвы.